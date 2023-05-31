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Росіяни заробляють на усиновленні українських дітей, — ЗМІ

31 травня 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни заробляють на усиновленні українських дітей, — ЗМІ
Українські діти, яких вдалося врятувати і повернути з Росії додому. Фото: Мінреінтеграції
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська влада віддячує своїм громадянам за вивезення і всиновлення українських дітей квартирами і грошима. Частина "батьків" пропиває ці кошти і б’є прийомних дітей, а неповнолітні українці змушені голодувати.

Про це йдеться у розслідування видання The Guardian.

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Житло і гроші

Росіяни, як з’ясувало видання, отримують від держави фінансову допомогу у випадку всиновлення дітей, яких вивезли з України.

Так, за вивезення і бажання всиновити 15-річну Аліну Попову із Херсона жінка на ім’я Євгенія, яка до того ж була подругою матері Аліни Світлани, отримала від російської влади і квартиру, і фінансові виплати.

При цьому вона знущалася над "донькою", била її. На щастя, матері вдалося через територію Білорусі потрапити в Росію і встигнути забрати свою дитину.

"Приїдь я на чотири дні пізніше, у доньки були б вже оформлені російські документи і все, шляху назад для неї не було б", — розповіла Світлана.

Російські алкоголіки

Інший випадок, який згадує британське видання, мало не обернувся трагедією.

Хлопчика шкільного віку з Маріуполя всиновила сім’я російських алкоголіків.

"Батьки" пропивали усі гроші, які російська держава видавала їм на прийомну дитину. Сам хлопчик змушений був голодувати.

Його теж вдалося урятувати і повернути до України.

Нагадаємо, за офіційними даними України, до Росії за час повномасштабної війни вивезли близько 20 тисяч українських дітей.

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