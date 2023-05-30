Скільки дітей загинуло від рук окупантів: у Зеленського назвали страшну цифру
Російські окупаційні війська за час повномасштабної війни убили 483 неповнолітніх українців. Поранення важкого ступеню зафіксували у 989 українських дітей.
Про це повідомила на брифінгу в Media Center Ukraine — Ukrinform уповноважена Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.
Загиблі і поранені
Усього за час повномасштабної російсько-української війни в Україні від дій окупантів загинуло 483 неповнолітніх українці.
Важких поранень зазнало 989 українських дітей.
19 484 було викрадено і депортовано до Росії, 394 зникло безвісти.
На щастя, знайти вдалося 12 979 неповнолітніх, а повернути з країни-агресора — 371.
Геноцид дітей
Дар’я Герасимчук наголосила, що усі дії Російської Федерації свідчать про те, що на окупованих територіях відбувається геноцид українських дітей з боку окупантів.
"Вони вбивають наших дітей, завдають їм поранень, здійснюють сексуальне насилля, їх викрадають, здійснюючи примусову депортацію. Вони також змінюють громадянство нашим дітям, віддають їх на усиновлення та в інші сімейні форми виховання громадянам РФ. Все перелічене вище є нічим іншим як геноцидом українського народу через українських дітей", — наголосила уповноважена Президента з прав дитини.
Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що для забезпечення відтворення поколінь після закінчення війни кожна українка повинна народити щонайменше дві дитини.