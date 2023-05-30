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Скільки дітей загинуло від рук окупантів: у Зеленського назвали страшну цифру

30 травня 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Скільки дітей загинуло від рук окупантів: у Зеленського назвали страшну цифру
Уповноважена Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук. Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська за час повномасштабної війни убили 483 неповнолітніх українців. Поранення важкого ступеню зафіксували у 989 українських дітей.

Про це повідомила на брифінгу в Media Center Ukraine — Ukrinform уповноважена Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.

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Загиблі і поранені

Усього за час повномасштабної російсько-української війни в Україні від дій окупантів загинуло 483 неповнолітніх українці.

Важких поранень зазнало 989 українських дітей.

19 484 було викрадено і депортовано до Росії, 394 зникло безвісти.

На щастя, знайти вдалося 12 979 неповнолітніх, а повернути з країни-агресора — 371.

Геноцид дітей

Дар’я Герасимчук наголосила, що усі дії Російської Федерації свідчать про те, що на окупованих територіях відбувається геноцид українських дітей з боку окупантів.

"Вони вбивають наших дітей, завдають їм поранень, здійснюють сексуальне насилля, їх викрадають, здійснюючи примусову депортацію. Вони також змінюють громадянство нашим дітям, віддають їх на усиновлення та в інші сімейні форми виховання громадянам РФ. Все перелічене вище є нічим іншим як геноцидом українського народу через українських дітей", — наголосила уповноважена Президента з прав дитини.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що для забезпечення відтворення поколінь після закінчення війни кожна українка повинна народити  щонайменше дві дитини.

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