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Россияне зарабатывают на усыновлении украинских детей, — СМИ

31 мая 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне зарабатывают на усыновлении украинских детей, — СМИ
Украинские дети, которых удалось спасти и вернуть из России домой. Фото: Минреинтеграции
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские власти благодарят своих граждан за вывоз и усыновление украинских детей квартирами и деньгами. Часть родителей пропивает эти средства и бьет приемных детей, а несовершеннолетние украинцы вынуждены голодать.

Об этом говорится в расследовании издания The Guardian.

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Россияне, как выяснило издание, получают от государства финансовую помощь в случае усыновления вывезенных из Украины детей.

Так, за вывоз и желание усыновить 15-летнюю Алину Попову из Херсона женщина по имени Евгения, которая к тому же была подругой матери Алины Светланы, получила от российских властей и квартиру, и финансовые выплаты.

При этом она издевалась над "дочкой", избивала ее. К счастью, матери удалось через территорию Беларуси попасть в Россию и успеть унести своего ребенка.

"Приезжай я на четыре дня позже, у дочери были бы уже оформлены российские документы и все, пути назад для нее не было бы", — рассказала Светлана.

Российские алкоголики

Другой случай, вспоминаемый британским изданием, чуть не обернулся трагедией.

Мальчика школьного возраста из Мариуполя усыновила семья российских алкоголиков.

"Родители" пропивали все деньги, которые российское государство выдавало им на приемного ребенка. Сам мальчик вынужден был голодать.

Его тоже удалось спасти и вернуть в Украину.

Напомним, по официальным данным Украины в Россию за время полномасштабной войны вывезли около 20 тысяч украинских детей.

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