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Россияне нанесли массированный удар по Украине

16 мая 2023 07:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне нанесли массированный удар по Украине
Обстрелы россиян. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начались 447 сутки войны России против Украины. За прошедшие сутки, 15 мая,  российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"За прошедшие сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов. Подробная информация будет предоставлена впоследствии", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе уточнили, что за сутки было зарегистрировано два ракетных удара по Константиновке Донецкой области. Враг применил ЗРК-300.

Также оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и осуществили 50 обстрелов из РСЗО.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора", — уточнили в Генштабе

Напомним, что враг снова обстрелял прифронтовое пгт Двуречная Купянского района. Есть жертвы среди гражданского населения. В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летняя женщина и мужчина. 

Также мы писали, что в ночь на 16 мая,  в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Противник пытался обстрелять Киев. По предварительной информации, на Киев, вероятно, были пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" с северного направления, сообщают мониторинговые каналы. 

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

 

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