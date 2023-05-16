Россияне нанесли массированный удар по Украине

Обстрелы россиян. Фото: росСМИ

Начались 447 сутки войны России против Украины. За прошедшие сутки, 15 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрел Украины

"За прошедшие сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов. Подробная информация будет предоставлена впоследствии", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе уточнили, что за сутки было зарегистрировано два ракетных удара по Константиновке Донецкой области. Враг применил ЗРК-300.

Также оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и осуществили 50 обстрелов из РСЗО.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора", — уточнили в Генштабе

Напомним, что враг снова обстрелял прифронтовое пгт Двуречная Купянского района. Есть жертвы среди гражданского населения. В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летняя женщина и мужчина.

Также мы писали, что в ночь на 16 мая, в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Противник пытался обстрелять Киев. По предварительной информации, на Киев, вероятно, были пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" с северного направления, сообщают мониторинговые каналы.

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.