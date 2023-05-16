Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Киев пережил уникальную воздушную атаку, — глава КГВА Попко arrow

Киев пережил уникальную воздушную атаку, — глава КГВА Попко

16 мая 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Киев пережил уникальную воздушную атаку, — глава КГВА Попко
Глава КГВА Сергей Попко. Фото: Facebook-страница Сергея Попка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

Об этом сообщил Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Читайте также:

Исключительная атака россиян

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что восьмое с начала мая воздушное нападение на Киев стало исключительным по своей плотности.

Россияне ударили максимальным количеством атакующих ракет в кратчайший промежуток времени.

Вообще была осуществлена комплексная атака по разным направлениям одновременно. Россияне использовали разные типы оружия — беспилотники, крылатые и, вероятно, баллистические ракеты.

Работа ПВО

Сергей Попко отметил, что подавляющее большинство враждебных целей было обнаружено и уничтожено.

"Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы", — отметил руководитель КМВА.

Обломки сбитых российских ракет и беспилотников попадали во многих районах Киева – Дарницком, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

"Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники", — подчеркнул Попко.

По состоянию на данный момент у КГВА данных о пострадавших нет.

Напомним, что седьмую воздушную атаку Киев пережил в ночь с 13 на 14 мая.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас