Киев пережил уникальную воздушную атаку, — глава КГВА Попко

Глава КГВА Сергей Попко. Фото: Facebook-страница Сергея Попка

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

Об этом сообщил Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

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Исключительная атака россиян

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что восьмое с начала мая воздушное нападение на Киев стало исключительным по своей плотности.

Россияне ударили максимальным количеством атакующих ракет в кратчайший промежуток времени.

Вообще была осуществлена комплексная атака по разным направлениям одновременно. Россияне использовали разные типы оружия — беспилотники, крылатые и, вероятно, баллистические ракеты.

Работа ПВО

Сергей Попко отметил, что подавляющее большинство враждебных целей было обнаружено и уничтожено.

"Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы", — отметил руководитель КМВА.

Обломки сбитых российских ракет и беспилотников попадали во многих районах Киева – Дарницком, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

"Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники", — подчеркнул Попко.

По состоянию на данный момент у КГВА данных о пострадавших нет.

Напомним, что седьмую воздушную атаку Киев пережил в ночь с 13 на 14 мая.