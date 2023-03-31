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Росіяни завдали нових ударів по Україні: звіт Генштабу

31 березня 2023 18:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останню добу, 30 березня, російський противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів по території України, а також зробив понад 20 обстрілів із використанням реактивних систем залпового вогню. Ці атаки не принесли бажаних результатів у бойових діях, але продовжують завдавати шкоди мирному населенню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Сьогодні Росія продовжила цинічну кампанію терору і завдала ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Запоріжжі та інших населених пунктах України, використовуючи балістичні ракети.

У своїй агресії противник також залучив 6 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", але всі вони були успішно знищені українськими захисниками.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів на території України залишається високою, що створює загрозу безпеці та життю мирних громадян. Потрібні подальші зусилля міжнародної спільноти для припинення агресії та відновлення миру в регіоні.

Нагадаємо, що 31 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждали люди.

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