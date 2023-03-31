Россияне нанесли новые удары по Украине: отчет Генштаба

Российские оккупанты

За последние сутки, 30 марта, российский противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины, а также произвел более 20 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня. Эти атаки не принесли желаемых результатов в боевых действиях, но продолжают наносить ущерб мирному населению.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Сегодня рф продолжила циничную кампанию террора и нанесла ракетный удар по гражданским объектам в городе Запорожье и других населенных пунктах Украины, используя баллистические ракеты.

В своей агрессии противник также задействовал 6 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136", но все они были успешно уничтожены украинскими защитниками.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов на территории Украины остается высокой, что создает угрозу безопасности и жизни мирных граждан. Необходимы дальнейшие усилия международного сообщества для прекращения агрессии и восстановления мира в регионе.

Напомним, что 31 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. В результате атаки пострадали люди.