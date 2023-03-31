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Оккупанты атаковали Запорожскую область: есть раненые

31 марта 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщает Суспільне Запорожье и руководитель ОП Андрей Ермак.

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Оккупанты атаковали город Орехов. Противник совершил обстрел из самолета.

"Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", — рассказал Ермак.

К тому же, россияне обстреляли Коммунарский район.

  "В результате ракетного удара два человека получили легкие ранения, им на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались. В одном из домов были заблокированы женщина и ребенок 2022 года рождения, их уже освободили спасатели. Также повреждены три жилых дома, два дома частично разрушены", — сообщила представитель ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.  

Напомним, российские оккупационные войска сегодня, 31 марта, утром обстреляли несколько деревень под Запорожьем. Пострадали жилые дома и местная ферма.

Также мы писали, что россия ночью нанесла ракетную и дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.

Добавим, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донецкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россия убила не менее 1438 жителей региона.

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