Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині: є загиблі
Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровській області. У Покровській територіальній громаді загинула одна людина, близько десяти отримали поранення, серед постраждалих є дитина.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровщини
Російські окупаційні війська завдали удару по території Покровської територіальної громади, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Внаслідок прильотів був зруйнований приватний будинок в одному із населених пунктів громади. На місці влучання зайнялася пожежа, яку, втім, уже встигли загасити.
Загиблі і поранені
На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих. Відомо, що одна людина загинула.
Дев’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є 11-річна дитина.
Оновлено о 14:00
За уточненими даними, повністю зруйновані два будинки, пошкоджені — 30.
Також були уражені крамниця і автозаправка.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, вдень російські окупаційні війська вкотре обстріляли ракетами Київ.
У КМВА повідомили, що уламки збитих ракет виявили у трьох районах столиці, як на правому, так і на лівому березі Дніпра.
За словами речника командування Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната, денний ракетний удар був здійснений з використанням балістичних ракет, імовірно, "Іскандерів".