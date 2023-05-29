Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині: є загиблі

Наслідки удару по Покровській громаді Дніпропетровської області. Фото: Telegram-канал Лисака

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровській області. У Покровській територіальній громаді загинула одна людина, близько десяти отримали поранення, серед постраждалих є дитина.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Обстріл Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська завдали удару по території Покровської територіальної громади, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Обстріл Покровської тергромади

Фото: Telegram Лисака

Внаслідок прильотів був зруйнований приватний будинок в одному із населених пунктів громади. На місці влучання зайнялася пожежа, яку, втім, уже встигли загасити.

Обстріл Дніпропетровської області

Фото: Telegram Лисака

Загиблі і поранені

На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих. Відомо, що одна людина загинула.

Наслідки обстрілу Покровської територіальної громади

Фото: Telegram Лисака

Дев’ятеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є 11-річна дитина.

Наслідки прильоту російських ракет у Дніпропетровській області

Фото: Telegram Лисака

Оновлено о 14:00

За уточненими даними, повністю зруйновані два будинки, пошкоджені — 30.

Також були уражені крамниця і автозаправка.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, вдень російські окупаційні війська вкотре обстріляли ракетами Київ.

У КМВА повідомили, що уламки збитих ракет виявили у трьох районах столиці, як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

За словами речника командування Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната, денний ракетний удар був здійснений з використанням балістичних ракет, імовірно, "Іскандерів".