Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть погибшие
Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В Покровской территориальной громаде погиб один человек, около десяти получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
Российские оккупационные войска нанесли удар по территории Покровской территориальной громады в Синельниковском районе Днепропетровской области.
В результате прилетов был разрушен частный дом в одном из населенных пунктов громады. На месте попадания начался пожар, который, впрочем, уже успели потушить.
Погибшие и раненые
К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что один человек погиб.
Девять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых есть 11-летний ребенок.
Обновлено в 14:00
По уточненным данным, полностью разрушены два дома, повреждены — 30.
Также был поражены магазин и автозаправка.
Напомним, что сегодня, 29 мая, днем российские оккупационные войска еще раз обстреляли ракетами Киев.
В КМВА сообщили, что обломки сбитых ракет обнаружили в трех районах столицы, как на правом, так и на левом берегу Днепра.
По словам представителя командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, дневной ракетный удар был осуществлен с использованием баллистических ракет, предположительно "Искандеров".