Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть погибшие

Последствия удара по Покровской громаде Днепропетровской области. Фото: Telegram-канал Лысака

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В Покровской территориальной громаде погиб один человек, около десяти получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Обстрел Днепропетровской области

Российские оккупационные войска нанесли удар по территории Покровской территориальной громады в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Обстрел Покровской тергромады

Фото: Telegram Лысака

В результате прилетов был разрушен частный дом в одном из населенных пунктов громады. На месте попадания начался пожар, который, впрочем, уже успели потушить.

Обстрел Днепропетровской области

Фото: Telegram Лысака

Погибшие и раненые

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что один человек погиб.

Последствия обстрела Покровской территориальной громады

Фото: Telegram Лысака

Девять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых есть 11-летний ребенок.

Последствия прилета российских ракет в Днепропетровскую область

Фото: Telegram Лысака

Обновлено в 14:00

По уточненным данным, полностью разрушены два дома, повреждены — 30.

Также был поражены магазин и автозаправка.

Напомним, что сегодня, 29 мая, днем российские оккупационные войска еще раз обстреляли ракетами Киев.

В КМВА сообщили, что обломки сбитых ракет обнаружили в трех районах столицы, как на правом, так и на левом берегу Днепра.

По словам представителя командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, дневной ракетный удар был осуществлен с использованием баллистических ракет, предположительно "Искандеров".