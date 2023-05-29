Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть погибшие arrow

Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть погибшие

29 мая 2023 14:00
обновлено: 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть погибшие
Последствия удара по Покровской громаде Днепропетровской области. Фото: Telegram-канал Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. В Покровской территориальной громаде погиб один человек, около десяти получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

Российские оккупационные войска нанесли удар по территории Покровской территориальной громады в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Обстрел Покровской тергромады
Обстрел Покровской тергромады
Фото: Telegram Лысака

В результате прилетов был разрушен частный дом в одном из населенных пунктов громады. На месте попадания начался пожар, который, впрочем, уже успели потушить.

Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области
Фото: Telegram Лысака

Погибшие и раненые

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Известно, что один человек погиб.

Последствия обстрела Покровского территориального общества
Последствия обстрела Покровской территориальной громады
Фото: Telegram Лысака

Девять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых есть 11-летний ребенок.

Последствия прилета российских ракет в Днепропетровскую область
Последствия прилета российских ракет в Днепропетровскую область
Фото: Telegram Лысака

Обновлено в 14:00

По уточненным данным, полностью разрушены два дома, повреждены — 30.

Также был поражены магазин и автозаправка.

Напомним, что сегодня, 29 мая, днем российские оккупационные войска еще раз обстреляли ракетами Киев.

В КМВА сообщили, что обломки сбитых ракет обнаружили в трех районах столицы, как на правом, так и на левом берегу Днепра.

По словам представителя командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, дневной ракетный удар был осуществлен с использованием баллистических ракет, предположительно "Искандеров".

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас