Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Обстріл із РСЗВ. Фото: росЗМІ

У ніч проти 26 травня російські окупаційні війська намагались завдати чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні. Відтак, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів.

Про це інформує Генштаб у своєму щоденному зведенні.

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Під час нічних обстрілів російським окупаційним військам вдалось влучити ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч.

Зазначається, що протягом ночі ворог завдав 55 авіаційних ударів. Також було застосовано 36 іранських ударних БпЛА Shahed, однак усі повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб застерігає: ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Оперативна ситуація на фронтах

Генштаб повідомляє, що російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Тут же, та біля Івано-Дарївки Донецької області завдав авіаударів.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, на Шахтарському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Нагадаємо, раніше ми писали, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.

Додамо, Збройні Сили України продовжують нещадно нищити російського ворога. У мережі зʼявилось півторихвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеної тактичної групи "Адам" назавжди "ліквідовують" противника з повітря.