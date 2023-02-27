​​​​​​​Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі та масово дезертирують, — Генштаб

Окупанти тікають з фронту

На Донбасі російські окупаційні війська продовжують визнавати великих втрат, що спровокувало хвилю дезертирства. Замполіти намагаються залякувати солдатів тюремними строками.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати росіян на Донбасі

Як зазначає Генштаб, російські окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат на східному фронті, на території окупованого Донбасу.

Так, лише в районі Бахмутівки, що в Донецькій області, в період з 22 по 24 лютого до лікарень доставлено близько 30 тіл ліквідованих загарбників та 65 поранених російських військовослужбовців.

Дезертирство окупантів

Разом з тим, у російських військах, які беруть участь у війні в Україні, відзначається масове дезертирство.

Через це заступники командирів з політичної роботи у російських підрозділах проводять роз’яснювальну роботу, аби запобігти цьому явищу.

Зокрема, окупантів залякують тим, що усі російські військові, які з 2017 року мають статус "самовільно залишив військову частину", отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни прогнозує, що невдовзі Путін може зіткнутися з нестачею мобілізованих для окупаційних військ.

Фото з російських ЗМІ