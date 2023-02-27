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​​​​​​​Росіяни зазнають значних втрат на Донбасі та масово дезертирують, — Генштаб

27 лютого 2023 07:33
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Окупанти тікають з фронту
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На Донбасі російські окупаційні війська продовжують визнавати великих втрат, що спровокувало хвилю дезертирства. Замполіти намагаються залякувати солдатів тюремними строками.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Втрати росіян на Донбасі

Як зазначає Генштаб, російські окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат на східному фронті, на території окупованого Донбасу.

Так, лише в районі Бахмутівки, що в Донецькій області, в період з 22 по 24 лютого до лікарень доставлено близько 30 тіл ліквідованих загарбників та 65 поранених російських військовослужбовців.

Дезертирство окупантів

Разом з тим, у російських військах, які беруть участь у війні в Україні, відзначається масове дезертирство.

Через це заступники командирів з політичної роботи у російських підрозділах проводять роз’яснювальну роботу, аби запобігти цьому явищу.

Зокрема, окупантів залякують тим, що усі російські військові, які з 2017 року мають статус "самовільно залишив військову частину", отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни прогнозує, що невдовзі Путін може зіткнутися з нестачею мобілізованих для окупаційних військ.

Фото з російських ЗМІ

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