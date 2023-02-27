Россияне терпят значительные потери на Донбассе и массово дезертируют, — Генштаб
На Донбассе российские оккупационные войска продолжают признавать большие потери, что спровоцировало волну дезертирства. Замполиты пытаются запугивать солдат тюремными сроками.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Потери россиян на Донбассе
Как отмечает Генштаб, российские оккупанты продолжают нести серьезные потери на восточном фронте, на территории оккупированного Донбасса.
Так, только в районе Бахмутовки Донецкой области в период с 22 по 24 февраля в больницы доставлено около 30 тел ликвидированных захватчиков и 65 раненых российских военнослужащих.
Дезертирство окупантов
Вместе с тем в российских войсках, участвующих в войне в Украине, отмечается массовое дезертирство.
Поэтому заместители командиров по политической работе в российских подразделениях проводят разъяснительную работу, чтобы предотвратить это явление.
В частности, оккупантов запугивают тем, что все российские военные, которые с 2017 года имеют статус "самовольно покинувшего воинскую часть", получили наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.
Напомним, Институт изучения войны прогнозирует, что вскоре путин может столкнуться с нехваткой мобилизованных для оккупационных войск.
Фото из российских СМИ