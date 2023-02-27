Россияне терпят значительные потери на Донбассе и массово дезертируют, — Генштаб

Оккупанты убегают с фронта

На Донбассе российские оккупационные войска продолжают признавать большие потери, что спровоцировало волну дезертирства. Замполиты пытаются запугивать солдат тюремными сроками.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Потери россиян на Донбассе

Как отмечает Генштаб, российские оккупанты продолжают нести серьезные потери на восточном фронте, на территории оккупированного Донбасса.

Так, только в районе Бахмутовки Донецкой области в период с 22 по 24 февраля в больницы доставлено около 30 тел ликвидированных захватчиков и 65 раненых российских военнослужащих.

Дезертирство окупантов

Вместе с тем в российских войсках, участвующих в войне в Украине, отмечается массовое дезертирство.

Поэтому заместители командиров по политической работе в российских подразделениях проводят разъяснительную работу, чтобы предотвратить это явление.

В частности, оккупантов запугивают тем, что все российские военные, которые с 2017 года имеют статус "самовольно покинувшего воинскую часть", получили наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.

Напомним, Институт изучения войны прогнозирует, что вскоре путин может столкнуться с нехваткой мобилизованных для оккупационных войск.

Фото из российских СМИ