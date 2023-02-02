Россияне готовятся к февральскому наступлению в Луганской области, заявил Гайдай

Оккупанты активизировались в Луганской области

Российские оккупанты готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Активизация оккупантов

По словам Гайдая, российские оккупационные подразделения на территории Луганской области активизировали преступную деятельность.

Во-первых, значительно увеличилось количество обстрелов освобожденных от оккупации населенных пунктов региона.

Во-вторых, российские войска чаще совершают наступательные выпады, которые, впрочем, еще не полноценное наступление, а являются лишь разведывательными попытками.

Завершение подготовки резервистов

О подготовке будущего большого наступления в феврале, отметил Сергей Гайдай, может свидетельствовать, кроме этой активности, и график подготовки мобилизованных резервистов.

Сейчас, в начале февраля, завершается двухмесячный период подготовки резервистов, призванных в армию после указа владимира путина о частичной мобилизации.

После двух-трех недель перебрасывания вновь созданных подразделений на фронт, в конце февраля, может начаться полноценное наступление на территории Луганской области.

Напомним, что, по информации Центра национального сопротивления, оккупанты поставили коллаборантам из "администрации" Луганской области (которую в россии называют "ЛНР") ультиматум.

Суть ультиматума следующая: либо до 1 апреля рф будет контролировать всю территорию области, либо будут "кадровые решения".

Причиной недовольства является провал мобилизации и логистического обеспечения армии врага в этом направлении. Именно на коллаборантов кремль возлагает ответственность за неудачи.

При этом, чтобы удовлетворить москву и сохранить свои места, коллаборанты приступили к новой волне мобилизации в регионе.

Фото: УП