Россияне предприняли самую массовую попытку прорвать оборону под Авдеевкой

Украинские бойцы сдерживают наступление врага. Фото: ВСУ

Недавно российские оккупанты предприняли самую массовую попытку прорвать линию обороны под Авдеевкой Донецкой области. Однако врага остановили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook в субботу, 6 апреля.

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Так, только за 6 апреля десантники отразили 11 атак российских захватчиков. В общей сложности последние дни на этом направлении шли тяжелые бои, в которых защитники взяли верх несмотря на преимущество врага в личном составе.

"На протяжении последних дней состоялась, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты", — отметили в Генштабе.

Однако десантники мощно отразили атаку россиян, таким образом, "масштабное наступление превратилось в "операцию" по утилизации современной российской техники".

Успехи 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на Авдеевском направлении. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что военные 3-й ОШБр ВСУ показали эпические кадры ночных боев вблизи Авдеевки Донецкой области. Вражеская пехота пыталась обойти позиции украинских военнослужащих, чтобы атаковать с тыла, однако наши бойцы оказались умнее.

Также мы сообщали, что недавно украинские военные, вероятно, отразили российскую батальонную механизированную атаку под Авдеевкой Донецкой области. Оккупанты направили 36 танков и 12 БМП на штурм в районе села Тоненько, но наткнулись на мощный отпор.