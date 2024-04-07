Россияне предприняли самую массовую попытку прорвать оборону под Авдеевкой
Недавно российские оккупанты предприняли самую массовую попытку прорвать линию обороны под Авдеевкой Донецкой области. Однако врага остановили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook в субботу, 6 апреля.
Масштабная атака россиян под Авдеевкой
Так, только за 6 апреля десантники отразили 11 атак российских захватчиков. В общей сложности последние дни на этом направлении шли тяжелые бои, в которых защитники взяли верх несмотря на преимущество врага в личном составе.
"На протяжении последних дней состоялась, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты", — отметили в Генштабе.
Однако десантники мощно отразили атаку россиян, таким образом, "масштабное наступление превратилось в "операцию" по утилизации современной российской техники".
Напомним, что военные 3-й ОШБр ВСУ показали эпические кадры ночных боев вблизи Авдеевки Донецкой области. Вражеская пехота пыталась обойти позиции украинских военнослужащих, чтобы атаковать с тыла, однако наши бойцы оказались умнее.
Также мы сообщали, что недавно украинские военные, вероятно, отразили российскую батальонную механизированную атаку под Авдеевкой Донецкой области. Оккупанты направили 36 танков и 12 БМП на штурм в районе села Тоненько, но наткнулись на мощный отпор.
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