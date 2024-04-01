ЗСУ відбили масштабну атаку окупантів з десятками танків та БМП біля Авдіївки — аналіз ISW

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові, ймовірно, відбили російську батальйонну механізовану атаку під Авдіївкою Донецької області у суботу, 30 березня. Окупанти, враховуючи підрозділи шостого полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, направили 36 танків і 12 бойових машин піхоти на штурм у районі села Тоненьке, але натрапили на потужну відсіч.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Відбиття російської атаки

Аналітики зазначили, що це перша така масштабна атака російської армії відтоді, як вона розпочала операцію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

На геолокаційних знімках, опублікованих 31 березня, видно велику кількість знищених і пошкоджених російських бронемашин і танків уздовж дороги на північний захід від Тоненького. Український військовослужбовець заявив, що під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП. За його словами, лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту.

Аналітики наголосили, що це перше повідомлення про участь підрозділів 90-ї танкової дивізії в штурмі після захоплення Авдіївки.

Однак, схоже, що підрозділи шостого танкового полку зазнали невдачі під час атаки 30 березня, що свідчить про те, що частини російського оперативного резерву під Авдіївкою можуть бути нездатними очолити подальше просування росіян на захід у короткостроковій перспективі.

Захист України від окупантів

В ISW заявили, що масштаб російської механізованої атаки 30 березня є значним.

"Здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських нападів та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, можливо, українським військам довелося витратити значну кількість матеріальних засобів для захисту від російського наступу під Тоненьким, що підкреслює здатність РФ проводити напади, які змушують Україну витрачати значну частину своїх і без того обмежених матеріальних і людських резервів на оборону.

"Продемонстрована Україною здатність вміло захищатися від широкомасштабного російського наступу на особливо критичній ділянці фронту, попри виклики, які постали перед Україною, свідчить про те, що українські війська можуть досягти значних результатів на полі бою, якщо вони будуть належним чином екіпіровані", — йдеться у звіті.

Майбутній наступ РФ

Готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним. Ворог може зосередити свою прогнозовану наступальну операцію на заході Донецької області, сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі.

Нагадаємо, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Анастасія Блищик заявила, що російські окупанти втратили близько 1300 осіб та 30 одиниць техніки на Авдіївському напрямку. За її словами, наразі ворог завозить нові підрозділи на цю ділянку передової.

Також Держприкордонслужба опублікувала кадри останніх днів оборони Авдіївки у Донецькій області перед відходом захисників із міста.