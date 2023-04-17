Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ВР пропонують карати за депортацію українців: деталі arrow

У ВР пропонують карати за депортацію українців: деталі

17 квітня 2023 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ВР пропонують карати за депортацію українців: деталі
Російські солдати депортують українців. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Верховній Раді Україні пропонують встановити кримінальну відповідальність за насильницьке вивезення людей з України. Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт № 9204.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Читайте також:

Яке покарання пропонують впровадити

Ініціатори законопроєкту пропонують карати винних у насильницькому переміщенні осіб за межі території України на строк від 8 до 12 років.

При цьому, якщо мова йде про депортацію неповнолітніх, то максимальний тюремний термін хочуть збільшити до 15 років.

Як зазначають автори законопроєкту, наразі за депортацію в Україні не передбачено кримінальної відповідальності. Тож пропонується внести зміни до ККУ, оскільки такі правопорушення є загрозою для генофонду.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти депортують дітей на "лікування" в Росію. З початку 2023 року в Донецькій області "медичний огляд" пройшли 75 тисяч дітей. 39 тисяч маленьких українців було вивезено до Росії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB