У ВР пропонують карати за депортацію українців: деталі

Російські солдати депортують українців. Фото: Reuters

У Верховній Раді Україні пропонують встановити кримінальну відповідальність за насильницьке вивезення людей з України. Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт № 9204.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

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Ініціатори законопроєкту пропонують карати винних у насильницькому переміщенні осіб за межі території України на строк від 8 до 12 років.

При цьому, якщо мова йде про депортацію неповнолітніх, то максимальний тюремний термін хочуть збільшити до 15 років.

Як зазначають автори законопроєкту, наразі за депортацію в Україні не передбачено кримінальної відповідальності. Тож пропонується внести зміни до ККУ, оскільки такі правопорушення є загрозою для генофонду.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти депортують дітей на "лікування" в Росію. З початку 2023 року в Донецькій області "медичний огляд" пройшли 75 тисяч дітей. 39 тисяч маленьких українців було вивезено до Росії.