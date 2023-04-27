Россияне меняют население на оккупированных территориях, это этнические чистки, — ISW
Российские оккупанты умышленно депортируют украинцев в Россию, завозя на их место своих сограждан. Этот процесс равнозначен этнической чистке и может считаться признаком геноцида.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Изменение этнического состава территорий Украины
В Институте напомнили слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что Россия проводит активное переселение своих граждан из беднейших и депрессивных районов страны на оккупированные территории Украины.
В ISW отметили, что подобные случаи фиксировались в разных оккупированных регионах, в частности, в Херсонской области.
Зачем это Кремлю
По версии аналитиков Института, российские власти намеренно перевозят на обезлюденные оккупированные территории своих граждан, чтобы облегчить их социальную, административную, политическую и экономическую интеграцию в состав России.
Вместе с тем это должно усложнить реинтеграцию этих районов в Украину после деоккупации.
Подобные действия равнозначны умышленной этнической чистке и являются явным нарушением Женевской конвенции, где речь идет о предупреждении преступления геноцида.
Напомним, что депортированных украинских детей содержат в 70 лагерях на территории России.