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Россияне меняют население на оккупированных территориях, это этнические чистки, — ISW

27 апреля 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне меняют население на оккупированных территориях, это этнические чистки, — ISW
Депортация украинцев из украинских территорий. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты умышленно депортируют украинцев в Россию, завозя на их место своих сограждан. Этот процесс равнозначен этнической чистке и может считаться признаком геноцида.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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В Институте напомнили слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что Россия проводит активное переселение своих граждан из беднейших и депрессивных районов страны на оккупированные территории Украины.

В ISW отметили, что подобные случаи фиксировались в разных оккупированных регионах, в частности, в Херсонской области.

Зачем это Кремлю

По версии аналитиков Института, российские власти намеренно перевозят на обезлюденные оккупированные территории своих граждан, чтобы облегчить их социальную, административную, политическую и экономическую интеграцию в состав России.

Вместе с тем это должно усложнить реинтеграцию этих районов в Украину после деоккупации.

Подобные действия равнозначны умышленной этнической чистке и являются явным нарушением Женевской конвенции, где речь идет о предупреждении преступления геноцида.

Напомним, что депортированных украинских детей содержат в 70 лагерях на территории России.

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