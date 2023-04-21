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Росіяни змушують українців в окупації дистанційно голосувати за "Єдину Росію"

21 квітня 2023 16:38
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Росіяни змушують українців в окупації дистанційно голосувати за "Єдину Росію"
Українці голосують на окупованих територіях. Фото: EPA/UPG
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово захоплених територіях України Росія хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як повідомляється, окупанти не залишають надії провести у вересні цього року вибори до місцевих рад на тимчасово окупованих територіях й вже зараз ведуть підготовку.

Наразі окупаційні адміністрації зосереджені на підготовці до проведення попередніх внутрішньопартійних виборів всеросійської політичної партії "Єдина Росія".

"Так, 17 квітня поточного року на офіційному сайті путінської партії відкрито реєстрацію для голосування за кандидатів від партії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голосувати за кандидата можна онлайн. Відтак, аби мати "явку" ворог спонукає населення ТОТ півдня та сходу України заводити облікові записи у російській інформаційній системі "Єдиний портал державних й муніципальних послуг"

"Таким чином окупанти хочуть створити пропагандистський привід про небувалий інтерес серед місцевих до "політичного життя РФ. Закликаємо місцеве населення ТОТ ігнорувати реєстрацію й не встановлювати ворожі додатки на телефон, адже вони можуть бути використані для стеження за власником гаджета", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі Запорізької області окупанти посилили перевірки українців. Шукають їхню причетність до ЗСУ.

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