В Енергодарі окупанти посилили перевірки українців: що шукають

Російський військовослужбовець в Україні. Фото: rg.ru

У тимчасово окупованому Енергодарі, Запорізької області окупанти посилили перевірки українців. Шукають їхню причетність до ЗСУ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Читайте також:

Що шукають окупанти

Зазначається, що в Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта.

Окрім того, ворог вибірково здійснює обшуки квартир, адже шукають "диверсантів".

"В квартирах перевіряють гаджети та навіть шукають "екстремістську літературу". Все це відбувається в межах "підготовки до контрнаступу", яку росіяни очікують на цій ділянці фронту", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали місцеве населення почистити телефон за інструкцією, яка є на сайті, та без потреби не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, нещодавно голова Енергодара Дмитро Орлов також розповів про жорсткі перевірки жителів міста. За його словами, це відбувається як за списками так званих "неблагонадійних", які склали та час від часу відпрацьовують окупанти, так і вибірково.