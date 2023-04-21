Россияне заставляют украинцев в оккупации дистанционно голосовать за "Единую Россию"

Украинцы голосуют на оккупированных территориях. Фото: EPA/UPG

На временно захваченных территориях Украины Россия хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как сообщается, оккупанты не оставляют надежды провести в сентябре этого года выборы в местные советы на временно оккупированных территориях и уже сейчас ведут подготовку.

В настоящее время оккупационные администрации сосредоточены на подготовке к проведению предварительных внутрипартийных выборов всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Так, 17 апреля текущего года на официальном сайте путинской партии открыта регистрация для голосования за кандидатов от партии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что голосовать за кандидата можно онлайн. Следовательно, чтобы иметь "явку" враг побуждает население юга и востока Украины заводить учетные записи в российской информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг"

"Таким образом оккупанты хотят создать пропагандистский повод о небывалом интересе среди местных к политической жизни РФ. Призываем местное население ТОТ игнорировать регистрацию и не устанавливать вражеские приложения на телефон, ведь они могут быть использованы для слежки за владельцем гаджета", — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, на временно оккупированных территориях, в частности, в Энергодаре Запорожской области оккупанты усилили проверки украинцев. Ищут их причастность к ВСУ.