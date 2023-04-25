Росіяни знову обстріляли Нікополь: в ОВА розповіли про наслідки
Увечері, 25 квітня, окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Росіяни вели вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю.
Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріли Дніпропетровської області
За словами Лисака, у Марганці постраждали дві жінки — 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків. А ще п'яти- та двоповерхівка. Окрім того, знищені дві господарські споруди, 12 — понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач.
Також загорівся гараж. Рятувальники вогонь вже приборкали.
"У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Обстеження територій триває. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.
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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак/ Telegram
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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак/ Telegram
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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак/ Telegram
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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак/ Telegram
Нагадаємо, 17 квітня, збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.