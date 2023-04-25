Россияне снова обстреляли Никополь: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram

Вечером, 25 апреля, оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Россияне вели огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лисака, в Марганце пострадали две женщины – 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

В городе повреждены два админздания. Разрушения получили восемь частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Кроме того, уничтожены два хозяйственных постройки, 12 — изуродованы. Разбиты газопровод и линии электропередач.

Также загорелся гараж. Спасатели огонь уже укротили.

"В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Обследование территорий продолжается. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram 1/4 _ 4

Напомним, 17 апреля, вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области. Областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.