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Россияне снова обстреляли Никополь: в ОВА рассказали о последствиях

25 апреля 2023 21:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне снова обстреляли Никополь: в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером, 25 апреля, оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Россияне вели огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лисака, в Марганце пострадали две женщины – 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

В городе повреждены два админздания. Разрушения получили восемь частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Кроме того, уничтожены два хозяйственных постройки, 12 — изуродованы. Разбиты газопровод и линии электропередач.

Также загорелся гараж. Спасатели огонь уже укротили.

"В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Обследование территорий продолжается. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram
  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram
  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram
  • Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: глава Днепровской ОВА Сергей Лисак/ Telegram
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Напомним, 17 апреля, вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области. Областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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