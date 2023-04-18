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В Україні розпочали розслідування після обстрілу Нікополя: що відомо

18 квітня 2023 12:56
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В Україні розпочали розслідування після обстрілу Нікополя: що відомо
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 17 квітня, збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо

За даними слідства, 17 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл Нікополя. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець.

Окрім того, пошкоджень зазнали дитячо-юнацька спортивна школа, гуртожиток, автостоянка, багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач. За попередніми даними, вогонь по цивільних об’єктах вівся зі ствольної артилерії.

  • Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
  • Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
  • Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
  • Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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Наслідки збройної агресії РФ фіксували прокурори спільно зі слідчими поліції.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

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