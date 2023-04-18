В Україні розпочали розслідування після обстрілу Нікополя: що відомо

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У понеділок, 17 квітня, збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Що відомо

За даними слідства, 17 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл Нікополя. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець.

Окрім того, пошкоджень зазнали дитячо-юнацька спортивна школа, гуртожиток, автостоянка, багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач. За попередніми даними, вогонь по цивільних об’єктах вівся зі ствольної артилерії.

Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Нікополя 17 квітня. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура 1 / 4

Наслідки збройної агресії РФ фіксували прокурори спільно зі слідчими поліції.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.