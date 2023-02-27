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Росіяни знову обстріляли Нікопольський район: які руйнування

27 лютого 2023 08:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Нікополя
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 27 лютого окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждали Нікополь та Мирівська громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, постраждали вісім приватних будинків, господарська споруда, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач. Рятувальники продовжують уточнювати розміри збитків.

"За минулу ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Під вогонь із важкої артилерії потрапили сам Нікополь та Мирівське товариство. Люди вціліли. Понівечено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач", — написав Лисак.

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджено.

Російські окупанти здійснили майже два десятки обстрілів південної частини Дніпропетровської області. Били по Нікопольському району, зокрема по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Мирівській громадах.

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