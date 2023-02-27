Россияне снова обстреляли Никопольский район: какие разрушения
В ночь на 27 февраля оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадали Никополь и Мировская громада.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Обстрел Никополя
По информации главы Днепропетровской областной военной администрации, пострадали восемь частных домов, хозяйственное сооружение, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Спасатели продолжают уточнять размеры ущерба.
"За прошедшую ночь враг дважды обстрелял Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада. Люди уцелели. Повреждены 8 частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач", — написал Лысак.
Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.
Российские оккупанты совершили почти два десятка обстрелов южной части Днепропетровской области. Били по Никопольскому району, в частности, по самому Никополю, а также по Марганецкой и Мировской громадам.