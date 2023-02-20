Найгарячішою є ситуація в районі Кремінної, заявив Гайдай

Найгарячіша ситуація в Луганській області спостерігається в районі Кремінної

Російські окупаційні війська скупчилися на півночі Луганської області і продовжують атакувати в районі Кремінної та Сватового. Можливо, великий наступ розпочнеться під якусь дату.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Велика кількість військ

За словами Сергія Гайдая, російські окупанти зігнали велику кількість військ на північ Луганської області.

Голова Луганської ОВА припустив, що такий крок російських окупантів пов’язаний із можливим наступом під річницю якоїсь дати (імовірно, йдеться про 24 лютого, день початку війни. — Ред.).

Де на Луганщині найгарячіше

Сергій Гайдай заявив, що найнапруженішою залишається ситуація під Кремінною.

Біля Сватового позиції Сил оборони України міцніші, тут українські захисники упевнено відбивають усі атаки російських окупантів.

Нагадаємо, кілька днів тому очільник Луганської ОВА Гайдай зазначив, що в області закінчують "вагнерівці". В основному на фронті зараз перебувають мобілізовані окупанти, які пройшли двомісячний курс молодого бійця.

Фото з російських ЗМІ