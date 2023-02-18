Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області

Українські військові мають обмежені можливості використання БпЛА

На Кремінському напрямку складно, однак ситуація контрольована. Суттєвого просування окупантів у Луганській області немає.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Рашисти встановили потужну РЕБ, тому українські військові мають обмежені можливості використання БпЛА.

За словами очільника Луганської ОВА, в області закінчують вагнерівці. В основному на фронті зараз перебувають мобілізовані окупанти, які пройшли двомісячний курс молодого бійця.

"Цивільне населення тимчасово окупованих територій позбавлено можливості отримувати медичну допомогу. Всі медзаклади орки переформатували під військові шпиталі. Людям допоможуть тільки у випадку, якщо "ти вмираєш", — повідомив Гайдай.

Нагадаємо, протягом доби українські захисники завдали п'ять ударів по районах зосередження противника. Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Також ми писали, попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше повідомив, що російські окупаційні війська готуються до цілодобових атак на Луганщину. Для цього загарбники завезли багато техніки та особового складу.