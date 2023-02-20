Самая горячая ситуация в районе Кременной, заявил Гайдай.

Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай
Российские оккупационные войска скопились на севере Луганской области и продолжают атаковать в районе Кременной и Сватового. Возможно, большое наступление начнется под какую-нибудь дату.
Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Большое количество войск
По словам Сергея Гайдая, российские оккупанты согнали большое количество войск на север Луганской области.
Глава Луганской ОВА предположил, что такой шаг российских окупантов связан с возможным наступлением под годовщину какой-то даты (вероятно, речь идет о 24 февраля, дне начала войны. — Ред.).
Где в Луганской области горячее всего
Сергей Гайдай заявил, что самой напряженной остается ситуация под Кременной.
У Сватового позиции Сил обороны Украины крепче, здесь украинские защитники уверенно отражают все атаки российских оккупантов.
Напомним, несколько дней назад глава Луганской ОВА Гайдай отметил, что в области заканчивают "вагнеровцы". В основном на фронте сейчас находятся мобилизованные оккупанты, которые прошли двухмесячный курс молодого бойца.
Фото из российских СМИ