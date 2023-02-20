Самая горячая ситуация в районе Кременной, заявил Гайдай.

Самая горячая ситуация в Луганской области наблюдается в районе Кременной

Российские оккупационные войска скопились на севере Луганской области и продолжают атаковать в районе Кременной и Сватового. Возможно, большое наступление начнется под какую-нибудь дату.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Большое количество войск

По словам Сергея Гайдая, российские оккупанты согнали большое количество войск на север Луганской области.

Глава Луганской ОВА предположил, что такой шаг российских окупантов связан с возможным наступлением под годовщину какой-то даты (вероятно, речь идет о 24 февраля, дне начала войны. — Ред.).

Где в Луганской области горячее всего

Сергей Гайдай заявил, что самой напряженной остается ситуация под Кременной.

У Сватового позиции Сил обороны Украины крепче, здесь украинские защитники уверенно отражают все атаки российских оккупантов.

Напомним, несколько дней назад глава Луганской ОВА Гайдай отметил, что в области заканчивают "вагнеровцы". В основном на фронте сейчас находятся мобилизованные оккупанты, которые прошли двухмесячный курс молодого бойца.

Фото из российских СМИ