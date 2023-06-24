Російська армія в Україні на порозі бунту: аудіоперехоплення ГУР

Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ

Через проблеми з харчуванням та іншими негараздами російські військові в Україні починають бунтувати. Але бунтарів командири відправляють майже обеззброєними на вірну смерть.

Про це йдеться у черговій перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони України розмові російського окупанта з дружиною.

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Їжі немає, починають бунтувати

Російський солдат, який перебуває на території України, розповів дружині, що у його підрозділі серйозні проблеми з харчуванням.

За його словами, їжу видають дуже малими порціями — буквально один сухарь на вісьмох військових.

Через це та з багатьох інших причин рядові уже починають бунтувати.

Реакція командування

Але командири вирішують питання бунтів радикально.

"Тих, хто бунтує, відвозять на вантажівках на 300-500 метрів у напрямку українських позицій, видають по два рожки з патронами і наказують іти уперед", — пояснив окупант.

Тих, хто відмовляється іти на вірну смерть, розстрілюють кулеметники, які стоять позаду цих військових.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.