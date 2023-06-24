Российская армия в Украине на пороге бунта: аудиоперехват ГУР

Российские войска в Украине. Фото: росСМИ

Из-за проблем с питанием и другими неурядицами российские военные в Украине начинают бунтовать. Но бунтарей командиры отправляют почти обезоруженными на верную смерть.

Об этом говорится в очередном перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины разговоре российского оккупанта с супругой.

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Еды нет, начинают бунтовать

Находящийся на территории Украины российский солдат рассказал жене, что в его подразделении серьезные проблемы с питанием.

По его словам, еду выдают очень малыми порциями — буквально один сухарь на восьмерых военных.

По этой причине и по многим другим причинам рядовые уже начинают бунтовать.

Реакция командования

Но командиры решают вопрос бунтов радикально.

"Бунтующих отвозят на грузовиках на 300-500 метров в направлении украинских позиций, выдают по два рожка с патронами и приказывают идти вперед", — пояснил оккупант.

Тех, кто отказывается идти на верную смерть, расстреливают пулеметчики, стоящие позади этих военных.

Напомним, недавно ГУР опубликовало разговор, где оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Да, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.