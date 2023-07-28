Російська атака по Дніпру 28 липня: стало відомо про перших постраждалих

Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ

Увечері, 28 липня, в Дніпрі росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої терористичної атаки постраждало щонайменше троє осіб.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки атаки по Дніпру

За словами Лисака, росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Окрім цього, вдарили по адмінбудівлі, де виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.

За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих.

Повідомлення Лисака. Фото: скриншот

Станом на 22:21 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 5.

"Постраждалі — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації", — написав Клименко.

Повідомлення Клименка. Фото: скриншот

Атака на Дніпро 28 липня

У мережі з'явилися фото наслідків влучання у Дніпрі. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднявся стовп густого чорного диму.

Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ

Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ 1 / 2

Також з'явилося відео з місця подій.

Нагадаємо, 28 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВД" так званої "ДНР".