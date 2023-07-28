Російська атака по Дніпру 28 липня: стало відомо про перших постраждалих

Російська атака по Дніпру: стало відомо про перших постраждалих
Увечері, 28 липня, в Дніпрі росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої терористичної атаки постраждало щонайменше троє осіб.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки атаки по Дніпру
За словами Лисака, росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Окрім цього, вдарили по адмінбудівлі, де виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.
За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих.
Станом на 22:21 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 5.
"Постраждалі — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації", — написав Клименко.
Атака на Дніпро 28 липня
У мережі з'явилися фото наслідків влучання у Дніпрі. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднявся стовп густого чорного диму.
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Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
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Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
Також з'явилося відео з місця подій.
Нагадаємо, 28 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВД" так званої "ДНР".