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Російська атака по Дніпру: стало відомо про перших постраждалих

28 липня 2023 22:33
оновлено: 22:33
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Козюк Тетяна
редактор
Російська атака по Дніпру 28 липня: стало відомо про перших постраждалих
Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 28 липня, в Дніпрі росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої терористичної атаки постраждало щонайменше троє осіб. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

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Наслідки атаки по Дніпру

За словами Лисака, росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Окрім цього, вдарили по адмінбудівлі, де виникла пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв. м.

За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих.

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Повідомлення Лисака. Фото: скриншот

Станом на 22:21 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 5. 

"Постраждалі — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації", — написав Клименко. 

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Повідомлення Клименка. Фото: скриншот

Атака на Дніпро 28 липня

У мережі з'явилися фото наслідків влучання у Дніпрі. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднявся стовп густого чорного диму.

  • Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
  • Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
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Також з'явилося відео з місця подій. 

Нагадаємо, 28 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВД" так званої "ДНР".

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