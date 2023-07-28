У Донецьку пролунали вибухи біля важливої будівлі окупантів: що відомо

Місце вибуху у Донецьку. Фото: Донбас Оперативний

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВД" так званої "ДНР".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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На фото та відео можна побачити стовп диму та вибиті вікна у будівлях.

Вибухи у Росії

У п'ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.

Також стало відомо, що на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.

Нагадаємо, окупанти змінюють місце дислокації в окупованому Криму. Так, з самого ранку 28 липня колони російської військової техніки помітили на дорозі до Сімферополя.