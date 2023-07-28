Российская атака по Днепру 28 июля: стало известно о первых пострадавших

Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ

Вечером, 28 июля, в Днепре россияне попали ракетой в многоэтажку. В результате вражеской террористической атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия атаки по Днепру

По словам Лысака, россияне попали в жилую многоэтажку. Кроме этого, ударили по админзданию, где возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.

По предварительной информации, известно о трех пострадавших.

Сообщение Лисака. Фото: скриншот

По состоянию на 22:21 министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв в результате российской атаки по Днепру возросло до 5.

"Пострадавшие — четыре мужчины в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации", — написал Клименко.

Сообщение Клименко. Фото: скриншот

Атака на Днепр 28 июля

В сети появились фото последствий попадания в Днепре. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднялся столб густого черного дыма.

Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ

Последствия попадания в Днепре. Фото: СМИ 1/2 _ 2

Также появилось видео с места событий.

Напомним, 28 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В результате атаки пострадало здание "МВД" так называемой "ДНР".