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Російська пропаганда намагається звинуватити у підриві Каховської ГЕС Україну, — ГУР

9 червня 2023 11:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російська пропаганда намагається звинуватити у підриві Каховської ГЕС Україну, — ГУР
Затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС Гола Пристань. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Інформаційна спецоперація проти Зеленського

Українська розвідка отримала інформацію про те, що російські пропагандисти запустили спеціальну інформаційну операцію з дискредитації України, зокрема, її військово-політичного керівництва, яке хочуть звинуватити у підриві Каховської ГЕС.

ГУР опублікувало заголовки низки матеріалів, які написані спеціально під цю операцію:

  • "Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";
  • "Вибух дамби має "змити" Зеленського";
  • "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";
  • "Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

Боти і бюджет

За інформацією української розвідки, крім самих замовних матеріалів, російські мережеві пропагандисти організують ще і "дискусії" нібито від імені українців та громадян інших країн.

Загальний бюджет цієї спецоперації становить, за наявними даними, близько 6 млн доларів США.

Нагадаємо, що росіяни після підриву Каховської ГЕС почали масово розповсюджувати взаємовиключні фейки.

Так, вони одночасно запевняють, що ГЕС зруйнували українці ударом із РСЗВ "Вільха" — і що гребля зруйнувалася сама, під тиском води.

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