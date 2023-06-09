Російська пропаганда намагається звинуватити у підриві Каховської ГЕС Україну, — ГУР
Російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Інформаційна спецоперація проти Зеленського
Українська розвідка отримала інформацію про те, що російські пропагандисти запустили спеціальну інформаційну операцію з дискредитації України, зокрема, її військово-політичного керівництва, яке хочуть звинуватити у підриві Каховської ГЕС.
ГУР опублікувало заголовки низки матеріалів, які написані спеціально під цю операцію:
- "Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";
- "Вибух дамби має "змити" Зеленського";
- "Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";
- "Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".
Боти і бюджет
За інформацією української розвідки, крім самих замовних матеріалів, російські мережеві пропагандисти організують ще і "дискусії" нібито від імені українців та громадян інших країн.
Загальний бюджет цієї спецоперації становить, за наявними даними, близько 6 млн доларів США.
Нагадаємо, що росіяни після підриву Каховської ГЕС почали масово розповсюджувати взаємовиключні фейки.
Так, вони одночасно запевняють, що ГЕС зруйнували українці ударом із РСЗВ "Вільха" — і що гребля зруйнувалася сама, під тиском води.