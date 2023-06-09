Російська пропаганда намагається звинуватити у підриві Каховської ГЕС Україну, — ГУР

Затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС Гола Пристань. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Російські інтернет-пропагандисти почали масштабну спецоперацію, пов’язану із підривом Каховської ГЕС. Росіяни намагаються звинуватити у своєму злочині українську владу і особисто Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Інформаційна спецоперація проти Зеленського

Українська розвідка отримала інформацію про те, що російські пропагандисти запустили спеціальну інформаційну операцію з дискредитації України, зокрема, її військово-політичного керівництва, яке хочуть звинуватити у підриві Каховської ГЕС.

ГУР опублікувало заголовки низки матеріалів, які написані спеціально під цю операцію:

"Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"Вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

"Підрив дамби утопить Зеленського і Україну".

Боти і бюджет

За інформацією української розвідки, крім самих замовних матеріалів, російські мережеві пропагандисти організують ще і "дискусії" нібито від імені українців та громадян інших країн.

Загальний бюджет цієї спецоперації становить, за наявними даними, близько 6 млн доларів США.

Нагадаємо, що росіяни після підриву Каховської ГЕС почали масово розповсюджувати взаємовиключні фейки.

Так, вони одночасно запевняють, що ГЕС зруйнували українці ударом із РСЗВ "Вільха" — і що гребля зруйнувалася сама, під тиском води.