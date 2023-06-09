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Российская пропаганда пытается обвинить в подрыве Каховской ГЭС Украину, — ГУР

9 июня 2023 11:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российская пропаганда пытается обвинить в подрыве Каховской ГЭС Украину, — ГУР
Затопленная в результате подрыва Каховской ГЭС Голая Пристань. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские интернет-пропагандисты начали масштабную спецоперацию, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Россияне пытаются обвинить в своем преступлении украинские власти и лично Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Информационная спецоперация против Зеленского

Украинская разведка получила информацию о том, что российские пропагандисты запустили специальную информационную операцию по дискредитации Украины, в частности ее военно-политического руководства, которое хотят обвинить в подрыве Каховской ГЭС.

ГУР опубликовало заголовки ряда материалов, написанных специально под эту операцию:

  • "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
  • "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";
  • "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";
  • "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

Боты и бюджет

По информации украинской разведки, помимо самых заказных материалов, российские сетевые пропагандисты организуют еще и "дискуссии" якобы от имени украинцев и граждан других стран.

Общий бюджет этой спецоперации составляет, по имеющимся данным, около 6 млн долларов США.

Напомним, что россияне после подрыва Каховской ГЭС начали массово распространять взаимоисключающие фейки.

Да, они одновременно уверяют, что ГЭС разрушили украинцы ударом с РСЗО "Вільха" — и что плотина разрушилась сама, под давлением воды.

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