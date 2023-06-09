Российская пропаганда пытается обвинить в подрыве Каховской ГЭС Украину, — ГУР
Российские интернет-пропагандисты начали масштабную спецоперацию, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Россияне пытаются обвинить в своем преступлении украинские власти и лично Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Информационная спецоперация против Зеленского
Украинская разведка получила информацию о том, что российские пропагандисты запустили специальную информационную операцию по дискредитации Украины, в частности ее военно-политического руководства, которое хотят обвинить в подрыве Каховской ГЭС.
ГУР опубликовало заголовки ряда материалов, написанных специально под эту операцию:
- "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
- "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";
- "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";
- "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".
Боты и бюджет
По информации украинской разведки, помимо самых заказных материалов, российские сетевые пропагандисты организуют еще и "дискуссии" якобы от имени украинцев и граждан других стран.
Общий бюджет этой спецоперации составляет, по имеющимся данным, около 6 млн долларов США.
Напомним, что россияне после подрыва Каховской ГЭС начали массово распространять взаимоисключающие фейки.
Да, они одновременно уверяют, что ГЭС разрушили украинцы ударом с РСЗО "Вільха" — и что плотина разрушилась сама, под давлением воды.