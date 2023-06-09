Российская пропаганда пытается обвинить в подрыве Каховской ГЭС Украину, — ГУР

Затопленная в результате подрыва Каховской ГЭС Голая Пристань. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Российские интернет-пропагандисты начали масштабную спецоперацию, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Россияне пытаются обвинить в своем преступлении украинские власти и лично Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Украинская разведка получила информацию о том, что российские пропагандисты запустили специальную информационную операцию по дискредитации Украины, в частности ее военно-политического руководства, которое хотят обвинить в подрыве Каховской ГЭС.

ГУР опубликовало заголовки ряда материалов, написанных специально под эту операцию:

"Так не доставайся ты никому! Отчаявшись добиться успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

"Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

"Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

Боты и бюджет

По информации украинской разведки, помимо самых заказных материалов, российские сетевые пропагандисты организуют еще и "дискуссии" якобы от имени украинцев и граждан других стран.

Общий бюджет этой спецоперации составляет, по имеющимся данным, около 6 млн долларов США.

Напомним, что россияне после подрыва Каховской ГЭС начали массово распространять взаимоисключающие фейки.

Да, они одновременно уверяют, что ГЭС разрушили украинцы ударом с РСЗО "Вільха" — и что плотина разрушилась сама, под давлением воды.