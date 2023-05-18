Російська ракета "Калібр" впала в Криму, — росЗМІ

Військові РФ відправляють ракету "Калібр" на запуск. Фото: росЗМІ

В окупованому Криму впала російська ракета "Калібр". Це нібито сталося поблизу Вулканівки, невеликого поселення в Ленінському районі Криму.

Про це пише ASTRA.

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У повідомленні сказано, що місцевий пастух виявив ракету вранці 17 травня близько 6.30. Снаряд було знайдено у лісі, розташованому неподалік Вулканівки.

Після отримання повідомлення фахівці були негайно направлені на місце інциденту. Провівши необхідні дослідження, вони підтвердили, що снаряд, що впав, дійсно є ракетою "Калібр", яку зазвичай використовує російське військове відомство.

На цей час не надходило повідомлень про постраждалих внаслідок цього інциденту.

Розташування Вулканівки на карті. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що росіяни останні два місяці майже не використовують ракети "Калібр", тому що хочуть відновити резервні запаси. Крім того, використання "Калібрів" досі залишається серйозною дилемою для командування РФ.

Британські військові аналітики нагадали, що удар ракетами "Калібр" по території України, завданий з кораблів Чорноморського флоту РФ у ніч із 8 на 9 травня, став лише другим за останні два місяці війни, з 9 березня 2023 року.