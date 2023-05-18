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Российская ракета "Калибр" упала в Крыму, — росСМИ

18 мая 2023 12:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российская ракета "Калибр" упала в Крыму, — росСМИ
Военные РФ отправляют ракету "Калибр" на пуск. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированном Крыму упала российская ракета "Калибр". Это якобы произошло вблизи Вулкановки, небольшого поселения в Ленинском районе Крыма. 

Об этом пишет ASTRA.

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В сообщении говорится, что местный пастух обнаружил ракету утром 17 мая около 6:30. Снаряд был найден в лесу, расположенном недалеко от Вулкановки.

После получения известия специалисты были немедленно направлены на место инцидента. Проведя необходимые исследования, они подтвердили, что упавший снаряд действительно является ракетой "Калибр", которую обычно использует российское военное ведомство.

В настоящий момент не поступало сообщений о пострадавших в результате этого инцидента. 

Карта расположения Вулкановки
Расположение Вулкановки на карте. Фото: росСМИ

Напомним, что россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.

Британские военные аналитики напомнили, что удар ракетами "Калибр" по территории Украины, нанесенный с кораблей Черноморского флота РФ в ночь с 8 на 9 мая, стал лишь вторым за последние два месяца войны, с 9 марта 2023 года.

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