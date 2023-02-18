Російське вторгнення: Селезньов розповів про ситуацію на фронтах за останній тиждень

Концентрація та місця розташування ворожих військ відслідковуються українською розвідкою

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4270 російських окупантів, 40 танків і 49 броньованих машин, 61 одиницю автомобільної техніки та цистерн, 43 БпЛА, 3 літака, 1 гелікоптер, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 10 одиниці спеціальної техніки та 8 засіб ППО, 75 крилатих ракет.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

По Білорусі переміщуються підрозділи військ

На Білоруському напрямку помітно впродовж тижня поменшало російських "чмобіків", яких навчали військовій справі на тамтешніх полігонах. Це можна пояснити тим, що їх, скоріш за все, відправили на російсько-український фронт.

Крім того, цього тижня відбулася ротація частин і підрозділів білоруської армії, якими підсилюється контингент для чергування на кордоні між Білоруссю та Україною.

"Тому і спостерігалося активне переміщення військових ешелонів", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

"Бацька" вже готовий воювати зі всіма

За словами військового експерта, загроза ракетних ударів росіян з боку Білорусі залишається високою.

"Бачимо, наскільки нервово сприймає нинішню реальність самопроголошений президент Лукашенко, розповідаючи про свою готовність воювати з усіма, хто на нього нападе. Треба розуміти, що це не просто так. Адже, мабуть, надто високі вимоги до нього почав висувати володимир путін", — коментує ситуацію у Білорусі Селезньов.

Біля кордону України збирається військо

На території Курської, Брянської та Бєлгородської областей впродовж минулого тижня ударних угруповань армії окупанта не виявлено.

Разом з тим на території Воронезької та Курської областей спостерігається розгортання польових таборів військ ворога.

"З великою долею вірогідності можна передбачити, що на фондах цих таборів будуть розгортатися ті самі ударні угруповання, сформовані з російських мобілізованих", — припустив такий розвиток подій експосадовець Генштабу.

Водночас він зауважив, що через те, що будь-яка концентрація та місця розташування ворожих військ відслідковуються українською розвідкою, відповідно, переміщення та наповненість цих таборів буде під візуальним контролем української розвідки, а Сили оборони за необхідністі вживатимуть заходів для нейтралізації ймовірною загрози.

У Бахмуті ситуація стабілізувалася

Прикордонні райони Чернігівської Сумської та Харківської областей продовжують зазнавати масованих обстрілів з боку території російської федерації.

Традиційно цього тижня спостерігалася важка ситуація на Східному фасі російсько-українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, на Лиман, район Бахмута, район Авдіївки та Вугледара.

Російська армія там постійно атакує, але без відчутних для себе результатів.

Зокрема, ворог не припиняє спроб захопити Бахмут, який зазнає безперервних атак з трьох боків.

Як зазначив Селезньов, за тиждень на цій ділянці фронту ситуація більш-менш стабілізувалася. Вона найбільш складна у північній частині міста, у напрямку на Красну Гору та Соледар — там тривають бої у міській забудові.

ЗСУ в Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" / Facebook

Також тривають бої у Мар'їнці, в передмістях Авдіївки та Красногорівки. Тобто ворог намагається реалізувати той самий план путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На фронті закінчуються "вагнерівці"

Досить відчутно за тиждень на фронті поменшало представників приватної військової компанії "Вагнер".

За словами військового експерта, їх у наступі та штурмах замінили російські десантники та морські піхотинці.

Між тим на півдні Запорізької та півдні Херсонської областей тривають артилерійські дуелі. Продовжується контрбатарейна боротьба. Наші партизани виявляють ворожі цілі та надають цілевказівки артилерії, яка потім їх накриває.

Разом з тим у Криму ворог не припиняє розбудовувати інженерні фортифікаційні укріплення для підсилення позицій армії на півночі півострова, яким продовжують перекидатися резерви та припаси для ворожих підрозділів, що сконцентровані на півдні України.