Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори arrow

Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

18 лютого 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Російське вторгнення: Селезньов розповів про ситуацію на фронтах за останній тиждень
Концентрація та місця розташування ворожих військ відслідковуються українською розвідкою
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 4270 російських окупантів, 40 танків і 49 броньованих машин, 61 одиницю автомобільної техніки та цистерн, 43 БпЛА, 3 літака, 1 гелікоптер, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 10 одиниці спеціальної техніки та 8 засіб ППО, 75 крилатих ракет.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Читайте також:

По Білорусі переміщуються підрозділи військ

На Білоруському напрямку помітно впродовж тижня поменшало російських "чмобіків", яких навчали військовій справі на тамтешніх полігонах. Це можна пояснити тим, що їх, скоріш за все, відправили на російсько-український фронт.

Крім того, цього тижня відбулася ротація частин і підрозділів білоруської армії, якими підсилюється контингент для чергування на кордоні між Білоруссю та Україною.

"Тому і спостерігалося активне переміщення військових ешелонів", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

"Бацька" вже готовий воювати зі всіма

За словами військового експерта, загроза ракетних ударів росіян з боку Білорусі залишається високою.

"Бачимо, наскільки нервово сприймає нинішню реальність самопроголошений президент Лукашенко, розповідаючи про свою готовність воювати з усіма, хто на нього нападе. Треба розуміти, що це не просто так. Адже, мабуть, надто високі вимоги до нього почав висувати володимир путін", — коментує ситуацію у Білорусі Селезньов.

Біля кордону України збирається військо

На території Курської, Брянської та Бєлгородської областей впродовж минулого тижня ударних угруповань армії окупанта не виявлено.

Разом з тим на території Воронезької та Курської областей спостерігається розгортання польових таборів військ ворога.

"З великою долею вірогідності можна передбачити, що на фондах цих таборів будуть розгортатися ті самі ударні угруповання, сформовані з російських мобілізованих", — припустив такий розвиток подій експосадовець Генштабу.

Водночас він зауважив, що через те, що будь-яка концентрація та місця розташування ворожих військ відслідковуються українською розвідкою, відповідно, переміщення та наповненість цих таборів буде під візуальним контролем української розвідки, а Сили оборони за необхідністі вживатимуть заходів для нейтралізації ймовірною загрози.

Армія рф

У Бахмуті ситуація стабілізувалася

Прикордонні райони Чернігівської Сумської та Харківської областей продовжують зазнавати масованих обстрілів з боку території російської федерації.

Традиційно цього тижня спостерігалася важка ситуація на Східному фасі російсько-українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, на Лиман, район Бахмута, район Авдіївки та Вугледара.

Російська армія там постійно атакує, але без відчутних для себе результатів.

Зокрема, ворог не припиняє спроб захопити Бахмут, який зазнає безперервних атак з трьох боків.

Як зазначив Селезньов, за тиждень на цій ділянці фронту ситуація більш-менш стабілізувалася. Вона найбільш складна у північній частині міста, у напрямку на Красну Гору та Соледар — там тривають бої у міській забудові.

Бахмут
ЗСУ в Бахмуті. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" / Facebook

Також тривають бої у Мар'їнці, в передмістях Авдіївки та Красногорівки. Тобто ворог намагається реалізувати той самий план путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На фронті закінчуються "вагнерівці"

Досить відчутно за тиждень на фронті поменшало представників приватної військової компанії "Вагнер".

За словами військового експерта, їх у наступі та штурмах замінили російські десантники та морські піхотинці.

Між тим на півдні Запорізької та півдні Херсонської областей тривають артилерійські дуелі. Продовжується контрбатарейна боротьба. Наші партизани виявляють ворожі цілі та надають цілевказівки артилерії, яка потім їх накриває.

Разом з тим у Криму ворог не припиняє розбудовувати інженерні фортифікаційні укріплення для підсилення позицій армії на півночі півострова, яким продовжують перекидатися резерви та припаси для ворожих підрозділів, що сконцентровані на півдні України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:21 РФ знову запустила ракети по Україні: що відомо на цю мить

09:17 "Вагнерівці закінчуються": Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області

09:15 Чоловіча та жіночі естафети на чемпіонаті світу з біатлону: склад України

08:59 Стрілянина в Міссісіпі: озброєний чоловік вбив шістьох людей

08:44 Німеччина за час війни арештувала 5 млрд євро російських активів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:39 У Болгарії виявили кинуту вантажівку з 18 мертвими мігрантами

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

08:25 Правда про кофеїн: кардіолог розповіла, як кава впливає на серце

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

08:15 Бійці ЗСУ знищили понад тисячу окупантів: загальні втрати противника станом на 18 лютого

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

Новина з відео

16:04 Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Актуальне по темі

None 18 Лютий 09:21

РФ знову запустила ракети по Україні: що відомо на цю мить

None 18 Лютий 09:17

"Вагнерівці закінчуються": Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області

None 18 Лютий 08:48

Чоловіча та жіночі естафети на чемпіонаті світу з біатлону: склад України

None 18 Лютий 09:00

Стрілянина в Міссісіпі: озброєний чоловік вбив шістьох людей

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB