Российское вторжение: Селезнев рассказал о ситуации на фронтах за последнюю неделю

Концентрация и местонахождение вражеских войск отслеживаются украинской разведкой

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4270 российских оккупантов, 40 танков и 49 бронированных машин, 61 единицу автомобильной техники и цистерн, 75 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 10 единиц специальной техники и 8 средство ПВО, 75 крылатых ракет.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

По Беларуси перемещаются подразделения войск

На Белорусском направлении заметно в течение недели уменьшилось количество российских "чмобиков", которых учили военному делу на местных полигонах. Это можно объяснить тем, что их, скорее всего, отправили на российско-украинский фронт.

Кроме того, на этой неделе прошла ротация частей и подразделений белорусской армии, которыми усиливается контингент для дежурства на границе между Беларусью и Украиной.

Владислав Селезнев

"Поэтому и наблюдалось активное перемещение военных эшелонов",— сказал Селезнев.

"Бацька" уже готов воевать со всеми

По словам военного эксперта, угроза ракетных ударов россиян со стороны Беларуси остается высокой.

"Видим, насколько нервно воспринимает нынешнюю реальность самопровозглашенный президент Лукашенко, рассказывая о своей готовности воевать со всеми, кто на него нападет. Надо понимать, что это не просто так. Наверное, слишком высокие требования к нему начал выдвигать владимир путин", — комментирует ситуацию в Беларуси Селезнев.

Возле границы Украины собирается войско

На территории Курской, Брянской и Белгородской областей в течение прошедшей недели ударных группировок армии оккупанта не обнаружено.

Вместе с тем, на территории Воронежской и Курской областей наблюдается развертывание полевых лагерей войск врага.

"С большой долей вероятности можно предположить, что на фондах этих лагерей будут разворачиваться те же ударные группировки, сформированные из российских мобилизованных", — предположил такое развитие событий экс-чиновник Генштаба.

В то же время он отметил, что из-за того, что любая концентрация и месторасположение вражеских войск отслеживается украинской разведкой, соответственно, перемещение и наполненность этих лагерей будет под визуальным контролем украинской разведки, а Силы обороны будут при необходимости принимать меры для нейтрализации вероятной угрозы.

В Бахмуте ситуация стабилизировалась

Приграничные районы Черниговской Сумской и Харьковской областей продолжают подвергаться массированным обстрелам со стороны территории российской федерации.

Традиционно на этой неделе наблюдалась тяжелая ситуация на Восточном фасе российско-украинского фронта. Это направление на Купянск, на Лиман, район Бахмута, район Авдеевки и Угледара.

Российская армия там постоянно атакует, но без ощутимых для себя результатов.

В частности, враг не прекращает попыток захватить Бахмут, который подвергается непрерывным атакам с трех сторон.

Как отметил Селезнев, через неделю на этом участке фронта ситуация более или менее стабилизировалась. Она наиболее сложная в северной части города, в направлении Красной Горы и Соледара — там продолжаются бои в городской застройке.

ВСУ в Бахмуте. Фото: 93-тя ОМБр "Холодный Яр" / Facebook

Также продолжаются бои в Марьинке, в пригородах Авдеевки и Красногоровки. То есть враг пытается реализовать тот же план путина по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На фронте заканчиваются "вагнеровцы"

Достаточно ощутимо за неделю на фронте стало меньше представителей частной военной компании "Вагнер".

По словам военного эксперта, их в наступлении и штурмах заменили российские десантники и морские пехотинцы.

Между тем на юге Запорожской и на юге Херсонской областей продолжаются артиллерийские дуэли. Продолжается контрбатарейная борьба. Наши партизаны обнаруживают вражеские цели и передают целеуказания артиллерии, которая затем их накрывают.

Вместе с тем, в Крыму враг не прекращает строить инженерные фортификационные укрепления для усиления позиций своей армии на севере полуострова, которым продолжают перебрасываться резервы и припасы для вражеских подразделений, сконцентрированных на юге Украины.