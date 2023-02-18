Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря arrow

Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

18 февраля 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Российское вторжение: Селезнев рассказал о ситуации на фронтах за последнюю неделю
Концентрация и местонахождение вражеских войск отслеживаются украинской разведкой
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 4270 российских оккупантов, 40 танков и 49 бронированных машин, 61 единицу автомобильной техники и цистерн, 75 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 10 единиц специальной техники и 8 средство ПВО, 75 крылатых ракет.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

По Беларуси перемещаются подразделения войск

На Белорусском направлении заметно в течение недели уменьшилось количество российских "чмобиков", которых учили военному делу на местных полигонах. Это можно объяснить тем, что их, скорее всего, отправили на российско-украинский фронт.

Кроме того, на этой неделе прошла ротация частей и подразделений белорусской армии, которыми усиливается контингент для дежурства на границе между Беларусью и Украиной.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

"Поэтому и наблюдалось активное перемещение военных эшелонов",— сказал Селезнев.

"Бацька" уже готов воевать со всеми

По словам военного эксперта, угроза ракетных ударов россиян со стороны Беларуси остается высокой.

"Видим, насколько нервно воспринимает нынешнюю реальность самопровозглашенный президент Лукашенко, рассказывая о своей готовности воевать со всеми, кто на него нападет. Надо понимать, что это не просто так. Наверное, слишком высокие требования к нему начал выдвигать владимир путин", — комментирует ситуацию в Беларуси Селезнев.

Возле границы Украины собирается войско

На территории Курской, Брянской и Белгородской областей в течение прошедшей недели ударных группировок армии оккупанта не обнаружено.

Вместе с тем, на территории Воронежской и Курской областей наблюдается развертывание полевых лагерей войск врага.

"С большой долей вероятности можно предположить, что на фондах этих лагерей будут разворачиваться те же ударные группировки, сформированные из российских мобилизованных", — предположил такое развитие событий экс-чиновник Генштаба.

В то же время он отметил, что из-за того, что любая концентрация и месторасположение вражеских войск отслеживается украинской разведкой, соответственно, перемещение и наполненность этих лагерей будет под визуальным контролем украинской разведки, а Силы обороны будут при необходимости принимать меры для нейтрализации вероятной угрозы.

Армія рф

В Бахмуте ситуация стабилизировалась

Приграничные районы Черниговской Сумской и Харьковской областей продолжают подвергаться массированным обстрелам со стороны территории российской федерации.

Традиционно на этой неделе наблюдалась тяжелая ситуация на Восточном фасе российско-украинского фронта. Это направление на Купянск, на Лиман, район Бахмута, район Авдеевки и Угледара.

Российская армия там постоянно атакует, но без ощутимых для себя результатов.

В частности, враг не прекращает попыток захватить Бахмут, который подвергается непрерывным атакам с трех сторон.

Как отметил Селезнев, через неделю на этом участке фронта ситуация более или менее стабилизировалась. Она наиболее сложная в северной части города, в направлении Красной Горы и Соледара — там продолжаются бои в городской застройке.

Бахмут
ВСУ в Бахмуте. Фото: 93-тя ОМБр "Холодный Яр" / Facebook

Также продолжаются бои в Марьинке, в пригородах Авдеевки и Красногоровки. То есть враг пытается реализовать тот же план путина по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На фронте заканчиваются "вагнеровцы"

Достаточно ощутимо за неделю на фронте стало меньше представителей частной военной компании "Вагнер".

По словам военного эксперта, их в наступлении и штурмах заменили российские десантники и морские пехотинцы.

Между тем на юге Запорожской и на юге Херсонской областей продолжаются артиллерийские дуэли. Продолжается контрбатарейная борьба. Наши партизаны обнаруживают вражеские цели и передают целеуказания артиллерии, которая затем их накрывают.

Вместе с тем, в Крыму враг не прекращает строить инженерные фортификационные укрепления для усиления позиций своей армии на севере полуострова, которым продолжают перебрасываться резервы и припасы для вражеских подразделений, сконцентрированных на юге Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

08:15 Бойцы ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов: общие потери противника по состоянию на 18 февраля

08:14 Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка, — Герус

08:00 Готовьте зонтики: погода в Одессе и области в субботу

07:59 "Большое наступление путина": Уоллес рассказал об "успехах" армии оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 В правительстве рассказали, какие суммы субсидий начисляют украинцам

07:37 Силы противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА противника, — Генштаб

07:35 Если мобилизуют с болезнью: как обжаловать решение ВВК

07:26 Мокрый снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

07:19 Россия использует белорусскую промышленность для усиления своей армии, — ISW

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

Новина з відео

16:04 Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Актуальное по теме

None 17 Февраль 20:22

Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

None 18 Февраль 08:15

Бойцы ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов: общие потери противника по состоянию на 18 февраля

None 18 Февраль 08:24

Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка, — Герус

None 17 Февраль 20:25

Готовьте зонтики: погода в Одессе и области в субботу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB