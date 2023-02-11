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Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому

11 лютого 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Військовий аналітик спрогнозував подальшу долю боїв за Бахмут
Ситуація на фронтах динамічна, але перебуває під повним контролем ЗСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5870 російських окупантів, 40 танків і 83 броньовані машини, 58 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 18 БпЛА, 2 гелікоптера, 1 літак, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 одиниць спеціальної техніки та 11 заобів ППО, понад пів сотні крилатих ракет і 1 судно.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Кінець поточного тижня, на жаль, відзначився черговою неприємністю: ворог здійснив масовану ракетну атаку по цивільній інфраструктурі України. Для цього агресором було знову використано весь наявний у нього потенціал засобів ураження — від іранських дронів-камікадзе до балістичних і крилатих ракет морського та повітряного базування.

Переважну більшість цих "подарунків" українські Сили протиповітряної оборони вдало приземлили.

Російська техніка залишилась після навчань у Білорусі

На території Республіки Білорусь, так само як на території Брянської, Бєлгородської та Курської областей російської федерації, формування ударних угруповань, як і раніше, українською розвідкою не виявлено. 

Проте варто зазначити, що є певна динаміка військового руху в Білорусі. Зокрема, та авіаційна техніка росіян, яка брала участь у спільних навчання Білорусі та рф, не повернулася до місць постійної дислокації. Лише один Су-34 повернувся, а решта — залишилися.

російська авіація в рб
Російська авіація на аеродромі в Білорусі

Так само російські "чмобіки" продовжують тренуватися на білоруських полігонах, а російська бронетехніка — ремонтуватися на білоруських військових ремонтних підприємствах.

Ворог рветься до Куп’янська

У Харківській області в напрямку на Куп'янськ активізувалася російська армія. Зокрема, туди перекинуто підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи, які проходили бойове злагодження у Білорусі.

"Всього щонайменше три дивізії і дві бригади діють на цій ділянці фронту у напрямку на Куп'янськ і в напрямку на Лиман", — сказав Селезньов.

Біля останнього ворог застосовує термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1 "Буратино".

Крім того, додав він, ворог посилив ракетно артилерійський терор по прикордонню Чернігівської, Сумської та Харківської областей, включаючи сам Харків.

"Тобто для мешканців цих міст складається досить небезпечна ситуація", — констатував військовий експерт.

ЗСУ можуть піти з Бахмута

Вкрай складна ситуація склалася в районі Кремінної. Там росіяни намагаються витиснути наші Сили оборони. При цьому вони постійно нарощують свої зусилля.

"Тому ситуація там динамічна та складна", — наголосив Селезньов. 

За його словами, у Бахмуті бої точаться в самому місті, ситуація там вкрай непроста.

Бахмут
Бахмут 9 лютого. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

"Наші Сили оборони поступово відходять, і, думаю, в найближчі дві-три доби доля Бахмута буде вирішена. Адже наші Сили оборони зможуть створити достатньо серйозні рубежі оборони, зберегти єдиний автомобільний маршрут, по якому здійснюється постачання нашому гарнізону в Бахмуті. Якщо ні, то наші, скоріш за все, будуть відходити", — не виключив такого розвитку подій колишній співробітник Генштабу.

Бахмут
ЗСУ в Бахмуті. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Російських морпіхів розбили під Вугледаром

Водночас в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці тривають бої. Вони дуже в'язкі, просування путинської армії немає, хоча вона кидає все нові й нові сили та засоби на цьому напрямку.

У Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але раз за разом кидають в топку війни все нові механізовані бригади. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.

Одна лише 155-а бригада зазнала розгрому — вона втратила лише в одному бою 13 основних бойових танків і 12 БМП.

Перспективи для російського десанту — примарні

На Запорізькому напрямку відбувається передислокація підрозділів ворожої армії. Поки що важко сказати, до чого вони готуються: чи то буде наступ,  чи то вони будуть входити в глуху оборону. В українській розвідці не виключають спроби ворога висадити десант на півночі та півдні.

"Але мені здається, що з урахуванням щільності повітряної оборони у путинської армії нульові шанси на успішне проведення морських або повітряних операцій такого типу", — запевнив Селезньов.

На півдні агресор тримає оборону

На Херсонському напрямку продовжуються артилерійські дуелі між обома сторонами. Також ворог продовжує завдавати ракетно-артилеійські атаки по цивільній інфраструктурі міста Херсон та прилеглих до нього населених пунктах, не маючи фізичної можливості форсувати Дніпро. 

У Криму окупанти продовжують готувати свої підрозділи на полігонах півострова, який вже давно перетворено на велетенський військово-технічний хаб з основною базою поблизу Джанкою, а також частково біля Армянська.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak 

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