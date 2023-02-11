Військовий аналітик спрогнозував подальшу долю боїв за Бахмут

Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому
За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5870 російських окупантів, 40 танків і 83 броньовані машини, 58 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 18 БпЛА, 2 гелікоптера, 1 літак, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 одиниць спеціальної техніки та 11 заобів ППО, понад пів сотні крилатих ракет і 1 судно.
Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.
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Кінець поточного тижня, на жаль, відзначився черговою неприємністю: ворог здійснив масовану ракетну атаку по цивільній інфраструктурі України. Для цього агресором було знову використано весь наявний у нього потенціал засобів ураження — від іранських дронів-камікадзе до балістичних і крилатих ракет морського та повітряного базування.
Переважну більшість цих "подарунків" українські Сили протиповітряної оборони вдало приземлили.
Російська техніка залишилась після навчань у Білорусі
На території Республіки Білорусь, так само як на території Брянської, Бєлгородської та Курської областей російської федерації, формування ударних угруповань, як і раніше, українською розвідкою не виявлено.
Проте варто зазначити, що є певна динаміка військового руху в Білорусі. Зокрема, та авіаційна техніка росіян, яка брала участь у спільних навчання Білорусі та рф, не повернулася до місць постійної дислокації. Лише один Су-34 повернувся, а решта — залишилися.
Так само російські "чмобіки" продовжують тренуватися на білоруських полігонах, а російська бронетехніка — ремонтуватися на білоруських військових ремонтних підприємствах.
Ворог рветься до Куп’янська
У Харківській області в напрямку на Куп'янськ активізувалася російська армія. Зокрема, туди перекинуто підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи, які проходили бойове злагодження у Білорусі.
"Всього щонайменше три дивізії і дві бригади діють на цій ділянці фронту у напрямку на Куп'янськ і в напрямку на Лиман", — сказав Селезньов.
Біля останнього ворог застосовує термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1 "Буратино".
Крім того, додав він, ворог посилив ракетно артилерійський терор по прикордонню Чернігівської, Сумської та Харківської областей, включаючи сам Харків.
"Тобто для мешканців цих міст складається досить небезпечна ситуація", — констатував військовий експерт.
ЗСУ можуть піти з Бахмута
Вкрай складна ситуація склалася в районі Кремінної. Там росіяни намагаються витиснути наші Сили оборони. При цьому вони постійно нарощують свої зусилля.
"Тому ситуація там динамічна та складна", — наголосив Селезньов.
За його словами, у Бахмуті бої точаться в самому місті, ситуація там вкрай непроста.
"Наші Сили оборони поступово відходять, і, думаю, в найближчі дві-три доби доля Бахмута буде вирішена. Адже наші Сили оборони зможуть створити достатньо серйозні рубежі оборони, зберегти єдиний автомобільний маршрут, по якому здійснюється постачання нашому гарнізону в Бахмуті. Якщо ні, то наші, скоріш за все, будуть відходити", — не виключив такого розвитку подій колишній співробітник Генштабу.
Російських морпіхів розбили під Вугледаром
Водночас в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці тривають бої. Вони дуже в'язкі, просування путинської армії немає, хоча вона кидає все нові й нові сили та засоби на цьому напрямку.
У Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але раз за разом кидають в топку війни все нові механізовані бригади. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.
Одна лише 155-а бригада зазнала розгрому — вона втратила лише в одному бою 13 основних бойових танків і 12 БМП.
Перспективи для російського десанту — примарні
На Запорізькому напрямку відбувається передислокація підрозділів ворожої армії. Поки що важко сказати, до чого вони готуються: чи то буде наступ, чи то вони будуть входити в глуху оборону. В українській розвідці не виключають спроби ворога висадити десант на півночі та півдні.
"Але мені здається, що з урахуванням щільності повітряної оборони у путинської армії нульові шанси на успішне проведення морських або повітряних операцій такого типу", — запевнив Селезньов.
На півдні агресор тримає оборону
На Херсонському напрямку продовжуються артилерійські дуелі між обома сторонами. Також ворог продовжує завдавати ракетно-артилеійські атаки по цивільній інфраструктурі міста Херсон та прилеглих до нього населених пунктах, не маючи фізичної можливості форсувати Дніпро.
У Криму окупанти продовжують готувати свої підрозділи на полігонах півострова, який вже давно перетворено на велетенський військово-технічний хаб з основною базою поблизу Джанкою, а також частково біля Армянська.
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak