Військовий аналітик спрогнозував подальшу долю боїв за Бахмут

Ситуація на фронтах динамічна, але перебуває під повним контролем ЗСУ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5870 російських окупантів, 40 танків і 83 броньовані машини, 58 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 18 БпЛА, 2 гелікоптера, 1 літак, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 одиниць спеціальної техніки та 11 заобів ППО, понад пів сотні крилатих ракет і 1 судно.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов

Кінець поточного тижня, на жаль, відзначився черговою неприємністю: ворог здійснив масовану ракетну атаку по цивільній інфраструктурі України. Для цього агресором було знову використано весь наявний у нього потенціал засобів ураження — від іранських дронів-камікадзе до балістичних і крилатих ракет морського та повітряного базування.

Переважну більшість цих "подарунків" українські Сили протиповітряної оборони вдало приземлили.

Російська техніка залишилась після навчань у Білорусі

На території Республіки Білорусь, так само як на території Брянської, Бєлгородської та Курської областей російської федерації, формування ударних угруповань, як і раніше, українською розвідкою не виявлено.

Проте варто зазначити, що є певна динаміка військового руху в Білорусі. Зокрема, та авіаційна техніка росіян, яка брала участь у спільних навчання Білорусі та рф, не повернулася до місць постійної дислокації. Лише один Су-34 повернувся, а решта — залишилися.

Російська авіація на аеродромі в Білорусі

Так само російські "чмобіки" продовжують тренуватися на білоруських полігонах, а російська бронетехніка — ремонтуватися на білоруських військових ремонтних підприємствах.

Ворог рветься до Куп’янська

У Харківській області в напрямку на Куп'янськ активізувалася російська армія. Зокрема, туди перекинуто підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи, які проходили бойове злагодження у Білорусі.

"Всього щонайменше три дивізії і дві бригади діють на цій ділянці фронту у напрямку на Куп'янськ і в напрямку на Лиман", — сказав Селезньов.

Біля останнього ворог застосовує термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1 "Буратино".

Крім того, додав він, ворог посилив ракетно артилерійський терор по прикордонню Чернігівської, Сумської та Харківської областей, включаючи сам Харків.

"Тобто для мешканців цих міст складається досить небезпечна ситуація", — констатував військовий експерт.

ЗСУ можуть піти з Бахмута

Вкрай складна ситуація склалася в районі Кремінної. Там росіяни намагаються витиснути наші Сили оборони. При цьому вони постійно нарощують свої зусилля.

"Тому ситуація там динамічна та складна", — наголосив Селезньов.

За його словами, у Бахмуті бої точаться в самому місті, ситуація там вкрай непроста.

Бахмут 9 лютого. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

"Наші Сили оборони поступово відходять, і, думаю, в найближчі дві-три доби доля Бахмута буде вирішена. Адже наші Сили оборони зможуть створити достатньо серйозні рубежі оборони, зберегти єдиний автомобільний маршрут, по якому здійснюється постачання нашому гарнізону в Бахмуті. Якщо ні, то наші, скоріш за все, будуть відходити", — не виключив такого розвитку подій колишній співробітник Генштабу.

ЗСУ в Бахмуті. Фото: REUTERS/Yevhen Titov

Російських морпіхів розбили під Вугледаром

Водночас в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці тривають бої. Вони дуже в'язкі, просування путинської армії немає, хоча вона кидає все нові й нові сили та засоби на цьому напрямку.

У Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але раз за разом кидають в топку війни все нові механізовані бригади. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.

Одна лише 155-а бригада зазнала розгрому — вона втратила лише в одному бою 13 основних бойових танків і 12 БМП.

Перспективи для російського десанту — примарні

На Запорізькому напрямку відбувається передислокація підрозділів ворожої армії. Поки що важко сказати, до чого вони готуються: чи то буде наступ, чи то вони будуть входити в глуху оборону. В українській розвідці не виключають спроби ворога висадити десант на півночі та півдні.

"Але мені здається, що з урахуванням щільності повітряної оборони у путинської армії нульові шанси на успішне проведення морських або повітряних операцій такого типу", — запевнив Селезньов.

На півдні агресор тримає оборону

На Херсонському напрямку продовжуються артилерійські дуелі між обома сторонами. Також ворог продовжує завдавати ракетно-артилеійські атаки по цивільній інфраструктурі міста Херсон та прилеглих до нього населених пунктах, не маючи фізичної можливості форсувати Дніпро.

У Криму окупанти продовжують готувати свої підрозділи на полігонах півострова, який вже давно перетворено на велетенський військово-технічний хаб з основною базою поблизу Джанкою, а також частково біля Армянська.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak