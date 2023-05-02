Російські блогери накинулися на посадовців міноборони РФ, близьких до Герасимова, — ISW
В Росії продовжується боротьба за вплив у міністерстві оборони. Військові блогери та генерали, орієнтовані на ПВК "Вагнер", намагаються усунути від влади людей Валерія Герасимова.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Критика за Херсон
Аналітики Інституту відзначили, що останнім часом російські військові блогери почали критикувати частину посадовців міністерства оборони РФ.
Зокрема, під удар критики потрапив заступник мініста оборони, генерал-полковник Юнус-бек Євкуров.
Його звинуватили у тому, що він кілька місяців тому перебував на цьому напрямку і обіцяв надати 140-150 катерів для оборони островів у дельті Дніпра. Але обіцянки не виконав, бо керівнику окупаційної "адміністрації" Володимиру Сальдо довелося залучати до цього процесу цивільні плавзасоби.
Боротьба з фракцією Герасимова
Експерти ISW зазначили, що ця критика збіглася у часі зі звільненням іншого заступника міністра оборони, відповідального за тилове забезпечення, генерал-полковника Михайла Мізінцева.
Мізінцева звільнили після того, як командувач ВДВ Михайло Теплінський, який пов’язаний із ПВК "Вагнер", виявив значні проблеми із постачанням.
Вважається, що ці два процеси є частинами одного цілого — намаганням посунути посадовців міноборони, які є лояльними до керівника Генштабу, нинішнього керівника окупаційного контингенту в Україні генерала Валерія Герасимова.
Нагадаємо, що самого Герасимова, на думку аналітиків ISW, Володимир Путін не звільнить, бо цей генерал є лояльним до Кремля і не буде підривати авторитет президента РФ.