Російські блогери накинулися на посадовців міноборони РФ, близьких до Герасимова, — ISW

Очільник окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

В Росії продовжується боротьба за вплив у міністерстві оборони. Військові блогери та генерали, орієнтовані на ПВК "Вагнер", намагаються усунути від влади людей Валерія Герасимова.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту відзначили, що останнім часом російські військові блогери почали критикувати частину посадовців міністерства оборони РФ.

Зокрема, під удар критики потрапив заступник мініста оборони, генерал-полковник Юнус-бек Євкуров.

Його звинуватили у тому, що він кілька місяців тому перебував на цьому напрямку і обіцяв надати 140-150 катерів для оборони островів у дельті Дніпра. Але обіцянки не виконав, бо керівнику окупаційної "адміністрації" Володимиру Сальдо довелося залучати до цього процесу цивільні плавзасоби.

Боротьба з фракцією Герасимова

Експерти ISW зазначили, що ця критика збіглася у часі зі звільненням іншого заступника міністра оборони, відповідального за тилове забезпечення, генерал-полковника Михайла Мізінцева.

Мізінцева звільнили після того, як командувач ВДВ Михайло Теплінський, який пов’язаний із ПВК "Вагнер", виявив значні проблеми із постачанням.

Вважається, що ці два процеси є частинами одного цілого — намаганням посунути посадовців міноборони, які є лояльними до керівника Генштабу, нинішнього керівника окупаційного контингенту в Україні генерала Валерія Герасимова.

Нагадаємо, що самого Герасимова, на думку аналітиків ISW, Володимир Путін не звільнить, бо цей генерал є лояльним до Кремля і не буде підривати авторитет президента РФ.