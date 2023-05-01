У ISW пояснили, чому Путін не звільнить Герасимова навіть після успішного контрнаступу ЗСУ

Нинішній командувач окупаційного контингенту в Україні Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

Володимир Путін своїм підходом до формування політичних еліт завдає шкоди російській армії. Але Путіну потрібна перш за все лояльність, тому він не звільнить Валерія Герасимова навіть у випадку успішного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Антиармійський стиль Путіна

Аналітики Інституту нагадали, що фірмовим стилем Володимира Путіна є постійна ротація із пониженням тих чи інших чиновників, але не виключенням їх із системи влади.

Це робиться для того, аби, з одного боку, не дати комусь набрати досить багато влади і впливу, а з іншого — змусити цього чиновника після пониження доводити свою лояльність для повернення нагору.

Таким самим принципом Путін керується і щодо посад у російській армії, зокрема, окупаційного контингенту в Україні.

Але, зазначили у ISW, в умовах війни такий підхід тільки заважає нормалізувати процес керування військами, знижуючи їхню ефективність.

Яка фракція переможе

За прикладом політичних еліт, військове командування завдяки такій кадровій політиці Путіна розбилося на певні фракції, які ворогують між собою.

На результат цієї ворожнечі, імовірно, вплине очікуваний контрнаступ Сил оборони України.

Залежно від результатів контрнаступу та чи інша частина військового командування отримає перевагу і укріпить свої позиції в очах російського диктатора.

Чому Герасимова не звільнять

А от командувача окупаційними військами, на думку аналітиків ISW, Путін не звільнить навіть у випадку поразки під час контрнаступу української армії.

По-перше, звільнення другої, після Сергія Шойгу, людини у Міноборони може завдати шкоди репутації як самому міністерству, так і Кремлю.

По-друге, лояльний Герасимов не намагається підірвати особистий авторитет Путіна як лідера російської війни в Україні, тож такий персонаж його цілком влаштовує.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни пояснив, чому Путін призначив першого командувача окупаційного контингенту аж у квітні 2022 року.