Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские блоггеры набросились на должностных лиц минобороны РФ, близких к Герасимову, — ISW arrow

Российские блоггеры набросились на должностных лиц минобороны РФ, близких к Герасимову, — ISW

2 мая 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские блоггеры набросились на должностных лиц минобороны РФ, близких к Герасимову, — ISW
Глава оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России продолжается борьба за влияние министерства обороны. Военные блоггеры и генералы, ориентированные на ЧВК "Вагнер", пытаются отстранить от власти людей Валерия Герасимова .

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий вокруг российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Критика за Херсон

Аналитики Института отметили, что в последнее время российские военные блоггеры начали критиковать часть должностных лиц министерства обороны РФ.

В частности, под удар критики попал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.

Его обвинили в том, что он несколько месяцев назад находился в этом направлении и обещал предоставить 140-150 катеров для обороны островов в дельте Днепра. Но обещания не выполнил, потому что руководителю оккупационной "администрации" Владимиру Сальдо пришлось привлекать к этому процессу гражданские плавсредства.

Борьба с фракцией Герасимова

Эксперты ISW отметили, что эта критика совпала во времени с увольнением другого замминистра обороны, ответственного за тыловое обеспечение, генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Мизинцев был уволен после того, как командующий ВДВ Михаил Теплинский, связанный с ЧВК "Вагнер", обнаружил значительные проблемы со снабжением.

Считается, что эти два процесса являются частями одного целого — попыткой подвинуть должностных лиц минобороны, лояльных к руководителю Генштаба, нынешнему руководителю оккупационного контингента в Украине генералу Валерию Герасимову.

Напомним, что самого Герасимова, по мнению аналитиков ISW, Владимир Путин не уволит, потому что этот генерал лоялен к Кремлю и не будет подрывать авторитет президента РФ.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас