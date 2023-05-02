Российские блоггеры набросились на должностных лиц минобороны РФ, близких к Герасимову, — ISW
В России продолжается борьба за влияние министерства обороны. Военные блоггеры и генералы, ориентированные на ЧВК "Вагнер", пытаются отстранить от власти людей Валерия Герасимова .
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий вокруг российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Критика за Херсон
Аналитики Института отметили, что в последнее время российские военные блоггеры начали критиковать часть должностных лиц министерства обороны РФ.
В частности, под удар критики попал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.
Его обвинили в том, что он несколько месяцев назад находился в этом направлении и обещал предоставить 140-150 катеров для обороны островов в дельте Днепра. Но обещания не выполнил, потому что руководителю оккупационной "администрации" Владимиру Сальдо пришлось привлекать к этому процессу гражданские плавсредства.
Борьба с фракцией Герасимова
Эксперты ISW отметили, что эта критика совпала во времени с увольнением другого замминистра обороны, ответственного за тыловое обеспечение, генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Мизинцев был уволен после того, как командующий ВДВ Михаил Теплинский, связанный с ЧВК "Вагнер", обнаружил значительные проблемы со снабжением.
Считается, что эти два процесса являются частями одного целого — попыткой подвинуть должностных лиц минобороны, лояльных к руководителю Генштаба, нынешнему руководителю оккупационного контингента в Украине генералу Валерию Герасимову.
Напомним, что самого Герасимова, по мнению аналитиков ISW, Владимир Путин не уволит, потому что этот генерал лоялен к Кремлю и не будет подрывать авторитет президента РФ.