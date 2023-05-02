Российские блоггеры набросились на должностных лиц минобороны РФ, близких к Герасимову, — ISW

Глава оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов. Фото: росСМИ

В России продолжается борьба за влияние министерства обороны. Военные блоггеры и генералы, ориентированные на ЧВК "Вагнер", пытаются отстранить от власти людей Валерия Герасимова .

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий вокруг российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики Института отметили, что в последнее время российские военные блоггеры начали критиковать часть должностных лиц министерства обороны РФ.

В частности, под удар критики попал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.

Его обвинили в том, что он несколько месяцев назад находился в этом направлении и обещал предоставить 140-150 катеров для обороны островов в дельте Днепра. Но обещания не выполнил, потому что руководителю оккупационной "администрации" Владимиру Сальдо пришлось привлекать к этому процессу гражданские плавсредства.

Борьба с фракцией Герасимова

Эксперты ISW отметили, что эта критика совпала во времени с увольнением другого замминистра обороны, ответственного за тыловое обеспечение, генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Мизинцев был уволен после того, как командующий ВДВ Михаил Теплинский, связанный с ЧВК "Вагнер", обнаружил значительные проблемы со снабжением.

Считается, что эти два процесса являются частями одного целого — попыткой подвинуть должностных лиц минобороны, лояльных к руководителю Генштаба, нынешнему руководителю оккупационного контингента в Украине генералу Валерию Герасимову.

Напомним, что самого Герасимова, по мнению аналитиков ISW, Владимир Путин не уволит, потому что этот генерал лоялен к Кремлю и не будет подрывать авторитет президента РФ.