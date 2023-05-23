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Російські добровольці заявили, що продовжують звільнення Бєлгородщини

23 травня 2023 13:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські добровольці заявили, що продовжують звільнення Бєлгородщини
Російський доброволець. Фото: Telegram-канал Легіону "Свобода России"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Бєлгородській області продовжується звільнення регіону від путінського режиму. Населення регіону панічно втікає, бо акція добровольців розвіяла міф про непереможність і захищеність Росії.

Про це заявив на своєму Telegram-канал Легіону "Свобода России".

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Звільнення Росії триває

Російські добровольці заявили, що Легіон "Свобода России" та "Російський добровольчий корпус" продовжують звільнення Росії від путінського режиму.

Вони наголосили, що силовики не змогли нічого протиставити патріотам-добровольцям.

"Вкотре зруйновано міф про те, що громадяни РФ у безпеці та Росія сильна, за фактом — влада роками просто розкрадала бюджет і брехала, що все добре", — йдеться у заяві Легіону.

Паніка на Бєлгородщині

За словами російських добровольців, у Бєлгородській області зараз справжня паніка.

"Частково йде організована евакуація, але переважно відбувається стихійна втеча", — наголосили у Легіоні.

А Росія, заявили добровольці, зовсім незахищена, бо усі війська або знищені, або поранені, або перебувають в Україні.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Він також записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

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