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Російські добровольці заходили на Бєлгородщину у відпустці в ЗСУ, — опозиціонер

25 травня 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські добровольці заходили на Бєлгородщину у відпустці в ЗСУ, — опозиціонер
Олексій Барановський, представник російської збройної опозиції. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські добровольці перед початком операцій на території своєї держави беруть відпустки у ЗСУ. Таким чином, вони представляють лише самих себе, а не українську армію.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський.

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Барановський визнав, що російські добровольці, зокрема, РДК і легіон “Свобода России” є частиною Збройних сил України.

Вони воюють у складі Іноземного легіону ЗСУ.

На яких підставах перетинали кордон

Але, пояснив опозиціонер, ці росіяни перед тим, як розпочати певні дії на території своєї рідної країни, завжди беруть відпустки — тож не представляють у таких операціях українську армію.

"Ніхто не може заборонити громадянам Росії піти до себе додому. Ось вони вирішили піти до себе додому наводити лад — і пішли. У той момент, коли вони перетинають кордон, вони беруть звільнення та йдуть у відпустку в РФ. І чим вони займаються, наша внутрішньоросійська справа", — підкреслив Олексій Барановський.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

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