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Российские добровольцы заходили в Белгородскую область как отпускники в ВСУ, — оппозиционер

25 мая 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские добровольцы заходили в Белгородскую область как отпускники в ВСУ, — оппозиционер
Алексей Барановский, представитель российской вооруженной оппозиции. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские добровольцы перед началом сделок на территории своего государства берут отпуска в ВСУ. Таким образом, они представляют только самих себя, а не украинскую армию.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский.

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Барановский признал, что российские добровольцы, в частности РДК и легион "Свобода России" являются частью Вооруженных сил Украины.

Они воюют в составе Иностранного легиона ВСУ.

На каких основаниях пересекали границу

Но, объяснил оппозиционер, эти россияне перед тем, как предпринять определенные действия на территории своей родной страны, всегда берут отпуска, поэтому не представляют в таких операциях украинскую армию.

"Никто не может запретить гражданам России пойти к себе домой. Вот они решили пойти к себе домой наводить порядок — и ушли. В тот момент, когда они пересекают границу, они берут увольнения и уходят в отпуск в РФ. И чем они занимаются, наша внутрироссийское дело", — подчеркнул Алексей Барановский.

Напомним, что сегодня, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

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