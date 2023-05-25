Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области
Сегодня, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.
Об этом РДК сообщил в своем Telegram-канале.
Очередной "прорыв" РДК в Белгородской области
"В очередной раз мы заходим на территорию России — с боями или тихо, это уже неважно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте", — заявил один из бойцов РДК.
В добровольческом корпусе отметили, что решили сделать традицией подобные ролики на территории Российской Федерации.
Напомним, в Белгородской области "Русский добровольческий корпус" "затрофеил" БТР российской ФСБ. Кроме того, бойцы взяли в плен одного российского военного.
Также мы писали, что в Офисе Президента прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области России, а только наблюдает за ними и изучает ситуацию.
Добавим, в связи с событиями, которые начались 22 мая в Белгородской области, украинцы сорвали сеть мемами о так называемой "Белгородской Народной Республике".