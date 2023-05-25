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Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области

25 мая 2023 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

Об этом РДК сообщил в своем Telegram-канале.

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"В очередной раз мы заходим на территорию России — с боями или тихо, это уже неважно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте", — заявил один из бойцов РДК.

В добровольческом корпусе отметили, что решили сделать традицией подобные ролики на территории Российской Федерации.

Напомним, в Белгородской области "Русский добровольческий корпус" "затрофеил" БТР российской ФСБ. Кроме того, бойцы взяли в плен одного российского военного.

Также мы писали, что в Офисе Президента прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области России, а только наблюдает за ними и изучает ситуацию.

Добавим, в связи с событиями, которые начались 22 мая в Белгородской области, украинцы сорвали сеть мемами о так называемой "Белгородской Народной Республике".

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