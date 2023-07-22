Российские дроны являются проблемой для ВСУ, не всегда удается им противодействовать, — Селезнев

Российский ударный беспилотник "Ланцет". Фото: "АрмияInform"

Российские дроны создают украинской армии серьезные проблемы, и не всегда их удается решить. Впрочем, украинские власти занялись вопросом разработки и изготовления систем противодействия беспилотникам оккупационного контингента.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил известный военный эксперт Владислав Селезнев.

Читайте также:

Проблема для ВСУ

Вопросы дронов задаются не только в Украине, но и с противоположной стороны фронта, в частности, наращивая производство беспилотников.

"Конечно, это проблема для Сил обороны Украины", — подчеркнул Владислав Селезнев.

Украинские войска пытаются бороться с этим видом российского оружия, но не всегда это удается успешно.

Ресурсов не хватает, но Украина работает

Российские дроны, по словам эксспикера Генштаба ВС Украины, являются большой проблемой для украинской армии.

"Есть ли у Сил обороны Украины достаточно средств для минимизации угрозы со стороны российских дронов? Нет. Недаром же наше правительство объявило конкурс на разработку и изготовление соответствующих технических средств", — подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, что российские оккупационные войска почти каждый день используют против Украины беспилотники "Ланцет". Впрочем, ВСУ выработали тактику, как с ними бороться.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что в таких случаях используются как противоланцетные сетки, так и фальш-цели.