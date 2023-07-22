Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские дроны являются проблемой для ВСУ, не всегда удается им противодействовать, — Селезнев arrow

Российские дроны являются проблемой для ВСУ, не всегда удается им противодействовать, — Селезнев

22 июля 2023 06:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Российские дроны являются проблемой для ВСУ, не всегда удается им противодействовать, — Селезнев
Российский ударный беспилотник "Ланцет". Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские дроны создают украинской армии серьезные проблемы, и не всегда их удается решить. Впрочем, украинские власти занялись вопросом разработки и изготовления систем противодействия беспилотникам оккупационного контингента.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил известный военный эксперт Владислав Селезнев.

Читайте также:

Проблема для ВСУ

Вопросы дронов задаются не только в Украине, но и с противоположной стороны фронта, в частности, наращивая производство беспилотников.

"Конечно, это проблема для Сил обороны Украины", — подчеркнул Владислав Селезнев.

Украинские войска пытаются бороться с этим видом российского оружия, но не всегда это удается успешно.

Ресурсов не хватает, но Украина работает

Российские дроны, по словам эксспикера Генштаба ВС Украины, являются большой проблемой для украинской армии.

"Есть ли у Сил обороны Украины достаточно средств для минимизации угрозы со стороны российских дронов? Нет. Недаром же наше правительство объявило конкурс на разработку и изготовление соответствующих технических средств", — подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, что российские оккупационные войска почти каждый день используют против Украины беспилотники "Ланцет". Впрочем, ВСУ выработали тактику, как с ними бороться.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что в таких случаях используются как противоланцетные сетки, так и фальш-цели.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз