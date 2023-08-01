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Російські обстріли спричинили понад 1300 пожеж минулого тижня, — ДСНС

1 серпня 2023 16:04
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські обстріли спричинили понад 1300 пожеж минулого тижня, — ДСНС
Співробітник ДСНС гасить пожежу, що виникла через обстріл. Фото: Comments
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Протягом минулого тижня рятувальники здійснили 8 600 виїздів, під час яких ліквідували понад 1300 пожеж, спричинених обстрілами. Зафіксовано приблизно 500 обстрілів населених пунктів у 16 областях.

Про це речник ДСНС України повідомив під час брифінгу у Military Media Center.

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Ситуація через російські обстріли лишається складною

Через обстріли з боку російських окупантів найскладніші ситуації зберігаються у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях".

Загалом впродовж минулого тижня підрозділами ДСНС було здійснено 8 600 виїздів, під час яких врятовано життя 103 людям та ліквідовано понад 1300 пожеж.

Рятувальникам також вдалося запобігти знищенню вогнем 313 будівель. Загалом було забезпечене реагування на близько 3000 небезпечних подій.

Раніше ми повідомляли, через російський ракетний удар по Кривому Рогу відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень. 

Додамо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. Через пожежі було знищено понад 25 гектарів землі.

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